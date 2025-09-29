درجات الحرارة غدا الثلاثاء في مصر

الإثنين 29 سبتمبر 2025
أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية، درجة الحرارة غدا، ويسود طقس خريفي معتدل حار على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

طقس الغد، اضطراب ملاحة البحر الأحمر وخليج السويس على هذه المناطق

شديد الحرارة على الجنوب، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد


الطقس غدا فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة  فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   22  ودرجة الحرارة العظمى 33

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  21 و درجة الحرارة العظمى 34

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  33

الإسكندرية:درجة الحرارة: 21 ودرجة الحرارة العظمى 30

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 29  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 19  و درجة الحرارة العظمى 34

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 30

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 30

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 33

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى  34

السويس: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 33

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 36  

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 34

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  20 ودرجة الحرارة العظمى 34  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة  الحرارة العظمى 35

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20  ودرجة الحرارة العظمى:  36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 37

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 39

أسوان: درجة الحرارة  24  ودرجة الحرارة العظمى 40  
 

