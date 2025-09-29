الإثنين 29 سبتمبر 2025
وزير السياحة عن الخيالة بمنطقة الهرم: مش هنقطع رزق حد (فيديو)

شريف فتحي، فيتو
شريف فتحي، فيتو
أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير تحت رعاية رئيس الجمهورية، وأن الحفل سيركز على ضيوف مصر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامي أحمد سالم المذاع على فضائية "أون أي"، أنه تم الانتهاء من إنشاء المتحف بنسبة 99%، ولم يتبق سوى بعض “الرتوش” التى سيتم الانتهاء منها خلال الـ 15 يوما التى سيتم غلق المتحف فيهم قبل حفل الافتتاح.


وأوضح: "سيتم تخصيص يومان للزيارات الخاصة بالوفود الرسمية وضيوف الدولة ثم سيتم الافتتاح ثم الإعلان عن الفعاليات"، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإجراء تخطيط عام لمنطقة تطوير الأهرامات، ومطار سفنكس.


وأضاف: "استعملنا الأهرامات مكان لفسحة السائح وهو خطأ، فالأهرامات مكان أثري فى الأساس وزيارته يجب أن تحافظ على قيمة الأثر، وانه لن يتم رصف طرق فى منطقة الأهرامات وهذا لن يحدث مرة أخرى".


وعن الخيالة الموجودة بمنطقة الأهرامات، أكد وزير السياحة: "مش هنقطع رزق أحد وعايزين كل الناس تستفيد بما يضمن تجربة سياحية جيدة".

مطار سفنكس افتتاح المتحف المصري الكبير الرئيس عبد الفتاح السيسي شريف فتحي وزير السياحة والآثار

