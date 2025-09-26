الجمعة 26 سبتمبر 2025
أخبار مصر

لأول مرة، المتحف المصري بالتحرير يعرض اللوحات الجدارية لقصر الملك أمنحتب الثالث

المجموعة الاستثنائية
المجموعة الاستثنائية من اللوحات الجدارية لقصر الملك أمنحتب
 عرض المتحف المصري بالتحرير ولأول مرة المجموعة الاستثنائية من اللوحات الجدارية لقصر الملك أمنحتب الثالث بالملقطة، وذلك بعد ترميمها بدقة فائقة.

المجموعة الاستثنائية من اللوحات الجدارية لقصر الملك أمنحتب الثالث

 وتعد المجموعة الاستثنائية من اللوحات الجدارية لـ قصر الملك أمنحتب الثالث بالملقطة، والتي تعرض لأول مرة وهي تعد نافذة نادرة على تفاصيل الحياة اليومية والجمال في ذلك العصر الذهبي، ويتم عرضها بقاعة رقم 13 بالدور الأرضي في المتحف المصري، ويتم السماح بدخولها بدون أي رسوم إضافية على أسعار تذاكر الزيارة.

كما يعرض المتحف المصري بالتحرير، تمثال للمدعو ني عنخ رع، المشرف على أطباء القصر الملكي.

تمثال المشرف على أطباء القصر الملكي

وجاء نحت هذا التمثال لرجل جالس بهيئة تشبه هيئة الكاتب، ولكنه هنا غير متماثل مع الوضع التقليدي للكتبة كما لو أن النحات حاول التقاط الحركة الفعلية للجلوس.

ويعرف النقش المدون على قاعدة التمثال هذا الرجل بأنه المشرف على أطباء القصر الملكي.
 

مواعيد الزيارة بالمتحف المصري بالتحرير

ويستقبل المتحف المصري بالقاهرة الزوار يوميا وخلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءًا، علمًا بأنه يتم غلق شباك التذاكر تمام الساعة الرابعة مساءً.

