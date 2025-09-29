آخر موعد لزيارة قاعة توت عنخ آمون قبل نقلها للمتحف الكبير

أكد مصادر مطلعة بـ وزارة السياحة والآثار، أن قاعة الملك توت عنخ آمون ستظل مفتوحة أمام الزائرين حتي الـ 19 من أكتوبر المقبل، على أن يتم إغلاقها اعتبارا من 20 من نفس الشهر لنقل آثارها إلى المتحف المصري الكبير.



إغلاق الزيارة بقاعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير



وأضافت المصادر أنه سيتم عرض المجموعة الأثرية الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون في قاعة خاصة بالمتحف المصري الكبير والتي يصل عددها إلى 5300 قطعة أثرية لأول مرة بالمتحف، وذلك منذ لحظة اكتشافها في البر الغربي بالأقصر عام 1922.



وأوضحت المصادر، أنه سيتم إعادة القطع الأثرية المعروضة ضمن مقتنيات الملك توت عنخ آمون بمتحفي الغردقة وشرم الشيخ إلى مكان عرضها الجديد بالمتحف المصري الكبير وذلك للعرض ضمن المجموعة الأثرية الكاملة بالملك الذهبي.



افتتاح المتحف المصري الكبير

وكانت هيئة المتحف المصري الكبير قررت إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير اعتبارا من 15 من أكتوبر المقبل وحتى الـ4 من نوفمبر المقبل استعدادا للانتهاء من التجهيزات الرسمية لحفل الافتتاح والمقرر له الأول من نوفمبر المقبل.

