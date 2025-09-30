ماذا يحدث حال عدم الاستجابة لتحديث بياناتك في البنك الأهلي؟

يتساءل العديد من عملاء البنك الأهلي حول الإجراء الذي يمكن اتخاذه في الفرع حال عدم استجابة العملاء لطلبات تحديث البيانات.

وأوضح البنك بأنه سيتم إيقاف الخدمات التالية في حالة مرور ثلاث أشهر من حلول تاريخ وجوب تحديث بيانات العميل في البنك وعدم استجابته لذلك.

وتشمل قائمة الخدمات التي حددها البنك الاهلي للتوقف في حال عدم تحديث العملاء بياناتهم ما يلي:

1) الخدمات الذاتية المقدمة عن طريق الموقع الإلكتروني

خدمة التحويل باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية

خدمة إصدار وثائق صناديق الاستثمار (مع استمرار إتاحة الاستعلام عن رصيد صناديق الاستثمار)

تفعيل خدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل

طلب الحصول على تمويل شخصي نقدي بالجنيه المصري بضمان شهادة الأهلي بلس

الاشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقات

خدمة تحديث البريد الإلكتروني

الاشتراك في خدمة الأهلي فون كاش

خدمة الاستعلام الائتماني I- Score

خدمة إصدار دفتر شيكات

2) خدمات شبكة المدفوعات اللحظية IPN

تحويل الأموال

التبرعات

سداد الفواتير

الموافقة على طلبات الدفع

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك الاهلي حول امكانية طلب استعلام ائتماني (I-Score) وتحميله بصيغة (PDF) من خلال الإنترنت البنكي.

وأوضح مسئولو البنك الاهلي أنه بالفعل يمكن ذلك ضمن مجموعة الخدمات التي يتم تقديمها عبر خدمات الاهلي نت.

كما تضم قائمة خدمات الأهلي نت للعملاء الاطلاع على كشوف الحسابات، وسداد البطاقات الائتمانية، والتحويل بين حسابات العميل، والتحويل خارج حسابات العميل بالعملة المحلية.

واجري البنك الأهلي تعديلات فنية لخدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل والتي يمكن للعملاء من خلالها إتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان تام.

