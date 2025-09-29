الإثنين 29 سبتمبر 2025
دين ودنيا

ما حكم إعداد وليمة لـ الأهل كصدقة عن المتوفى؟ أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد وسام،
الشيخ أحمد وسام، فيتو

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد تقول فيه سائلة: "أريد عمل وليمة لأهلي كصدقة عن المتوفى، هل هذا جائز أم يجب أن تكون للغرباء؟".

وأوضح خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن ذلك جائز تمامًا، موضحًا أن إطعام الطعام سنة حسنة وحث عليها رسول الله ﷺ، والأولى أن تبدأ بالقرابة والأهل، فهذا يجمع بين ثواب الصدقة وثواب صلة الرحم وثواب إطعام الطعام.

 

 

وأشار إلى أنه بعد ذلك يمكن توسيع دائرة الصدقة لتشمل الفقراء وغيرهم، مع التأكيد على أن لكل وليمة يُستحب أن يكون للفقراء نصيب منها.

وختم الشيخ بالتأكيد على فضل إطعام الطعام كعبادة عظيمة، حيث جاء في الحديث أن من أفضل الأعمال بعد الحج المبرور هو إطعام الطعام، وهو من الأعمال التي تزيد الإنسان  قربًا من الله.

