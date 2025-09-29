هل تصح صلاة الفرض أثناء التنقل بالسيارة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال وردت من راوية من الغربية تقول فيه: "نحن نعمل في مزارع خارج المحافظة، وتأتي لنا سيارة قبل الفجر، فنصلي ونحن جالسون فيها لأننا لا نجد مكانًا نصلي فيه عند الوصول، وعندما نرجع في نهاية اليوم نصلي الفرض فقط، فهل صلاتنا صحيحة وهل علينا ذنب بعدم أداء السنن؟".

وأوضح خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن هناك خلافًا بين الفقهاء حول هذا الأمر، حيث إن القيام والتوجه إلى القبلة من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونها إلا عند عدم الاستطاعة، مؤكدًا أن الصلاة على الركب أو أثناء السفر للفرائض ليست الأصل، بل شرعت هذه الحالة للنوافل فقط.

وأضاف أنه إذا كان بالإمكان الوصول إلى مكان يمكن الصلاة فيه على هيئة كاملة، أو طلب السائق التوقف للصلاة، فهذا أفضل ويخرج من الخلاف ويصح عند الجميع، أما إذا اضطر الإنسان للصلاة أثناء التنقل بسبب الضرورة، فيجوز ذلك دون إعادة الصلاة، لكن الأفضل أن يعيدها عند الوصول لتصحيح العمل عند جميع الفقهاء ولضمان صحة العبادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.