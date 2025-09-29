الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

هل تصح صلاة الفرض أثناء التنقل بالسيارة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الصلاة، فيتو
الصلاة، فيتو

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال وردت من راوية من الغربية تقول فيه: "نحن نعمل في مزارع خارج المحافظة، وتأتي لنا سيارة قبل الفجر، فنصلي ونحن جالسون فيها لأننا لا نجد مكانًا نصلي فيه عند الوصول، وعندما نرجع في نهاية اليوم نصلي الفرض فقط، فهل صلاتنا صحيحة وهل علينا ذنب بعدم أداء السنن؟".

وأوضح خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن هناك خلافًا بين الفقهاء حول هذا الأمر، حيث إن القيام والتوجه إلى القبلة من أركان الصلاة، ولا تصح  الصلاة بدونها إلا عند عدم الاستطاعة، مؤكدًا أن الصلاة على الركب أو أثناء السفر للفرائض ليست الأصل، بل شرعت هذه الحالة للنوافل فقط.

وأضاف أنه إذا كان بالإمكان الوصول إلى مكان يمكن الصلاة فيه على هيئة كاملة، أو طلب السائق التوقف للصلاة، فهذا أفضل ويخرج من الخلاف ويصح عند الجميع، أما إذا اضطر الإنسان للصلاة أثناء التنقل بسبب الضرورة، فيجوز ذلك دون إعادة الصلاة، لكن الأفضل أن يعيدها عند الوصول لتصحيح العمل عند جميع الفقهاء ولضمان صحة العبادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ أحمد وسام دار الإفتاء المصرية فتاوي الناس الصلاة

مواد متعلقة

ما حكم الصلاة خلف إمام نسي أنه غير متوضئ؟ الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 28 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الأكثر قراءة

تريزيجيه يقود الهجوم، عماد النحاس يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الجونة وسيراميكا في الشوط الأول

ماذا قال الفريق محمد عباس حلمي بعد فوزه برئاسة حزب حماة الوطن

البيت الأبيض يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة من اتفاق غزة

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

قطعت رزقي وأنا مظلوم، رسالة مؤثرة لموظف مطرود من عمله أمام المسجد الحرام (فيديو)

بيزيرا والدباغ يقودان هجوم الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل إقامة "الحضرة" حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تصح صلاة الفرض أثناء التنقل بالسيارة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

قبل قمة الأهلي والزمالك، الأزهر يحذر من تطبيقات المراهنات ويصفها بـ القمار المحرم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads