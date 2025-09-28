الأحد 28 سبتمبر 2025
دين ودنيا

اتقدمت لبنت ورفضتني واتريقت على ظروفي، أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

الدكتور علي فخر،
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورده من شاب يُدعى إبراهيم من الشرقية، قال فيه إنه تقدم لخطبة فتاة، ثم قوبل بالرفض بطريقة سلبية وسخرية من ظروفه.

 

الخطبة تقوم على التعارف والاحترام

قال الدكتور علي فخر، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس على قناة الناس، إن أول قاعدة في مسائل الخطبة والزواج هي التعامل بأسلوب إنساني يحترم مشاعر الطرفين، موضحًا: "إذا أعجب الطرفان ببعضهما يُكمل الأمر، وإذا لم يحدث توافق يتم الرفض بأسلوب لائق دون التحدث بسلبية أو تشويه سمعة الطرف الآخر".

 

ضرورة تحديد مدة للرد

وأشار إلى أهمية تحديد مدة محددة للرد بعد المقابلة، سواء بالموافقة أو الرفض، لتجنب الانتظار الطويل وما قد يسببه من إحراج نفسي، مؤكدًا أن الرفض ينبغي أن يبقى في نطاق الخصوصية والأمانة.

 

الرفض المبكر أفضل من الاستمرار

وأوضح أمين الفتوى أن الرفض المبكر يحمي من الدخول في مراحل متعددة من الخطوبة أو الزواج في ظل غياب التوافق، وهو ما يقلل من المشكلات المستقبلية ويحفظ مشاعر الطرفين.

 

كل شيء بيد الله

وختم الدكتور علي فخر بالتأكيد على أن كل شيء بيد الله، وأن النصيب يأتي في الوقت المناسب، داعيًا إلى التصرف بحكمة وصدق منذ البداية حفاظًا على سلامة الجميع النفسية.

