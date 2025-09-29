الإثنين 29 سبتمبر 2025
دين ودنيا

هل إقامة "الحضرة" حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

مجالس الذكر، فيتو
مجالس الذكر، فيتو

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول  مجالس الذكر مثل الحضرة، قائلًا: إن مجالس الذكر التي يحرص عليها المسلمون في أي مكان، هي من الخير، وليست حراما، بل هي مستحبة.

وبيّن خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن النبي ﷺ قال إن لله ملائكة سياحين يجوبون الطرقات يبحثون عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسًا يُذكر فيه الله، يحضروه ويرفعون تقريرًا لرب العالمين عن القوم الذين حضروا، وهم يذكرون الله، يرجون رحمته ويخافون عقابه.

وأشار  إلى أن حضور هذه المجالس له أجر كبير، فهي تحفها الملائكة، وينزل الله فيها سكينته، ويذكر الحاضرين عنده في الملأ الأعلى، كما أن مجالس الذكر تُطمئن القلوب وتجمع الناس على محبتهم لله، وهي تطبيق عملي لما جاء في القرآن الكريم: «وَلِذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ» وأن الذكر يمنع عن الفحشاء والمنكر.

وأكد على أن هذه المجالس محببة ومشروعة، وحث المسلمين على إحيائها في المساجد، بعد الصلوات المفروضة، لما لها من أثر عظيم في تقوية الإيمان وجمع القلوب على طاعة الله.
 

أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية مجالس الذكر الملائكة المسلمين المساجد

