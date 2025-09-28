هل تأخير صلاة العشاء حتى قبل الفجر جائز شرعًا؟ أمينة الفتوى تجيب(فيديو)

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تُدعى "أم عمرو" تقول فيه: "أنا بأخّر صلاة العشاء حتى قبل صلاة الفجر من غير سبب، هل عليّ ذنب؟".

وقت صلاة العشاء يمتد حتى منتصف الليل

وأوضحت حمام، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن وقت صلاة العشاء يمتد حتى منتصف الليل الشرعي، مشيرة إلى أن منتصف الليل لا يُحسب بالساعة الثانية عشرة كما يعتقد البعض، بل يتم حسابه من وقت المغرب إلى وقت الفجر، ثم تقسيم هذه المدة إلى نصفين وإضافة نصف المدة إلى وقت المغرب.

ما ورد عن النبي بشأن صلاة العشاء

وأضافت أن أداء صلاة العشاء في أي وقت قبل منتصف الليل يُعد أداءً صحيحًا وفي وقته، بل ورد عن النبي ﷺ أنه أخر صلاة العشاء أحيانًا إلى ما بعد الثلث الأول من الليل، مما يدل على جواز التأخير إلى قرب منتصف الليل.

وشددت على أن تأخير صلاة العشاء لما بعد منتصف الليل يُخرجها من وقت الأداء إلى وقت القضاء، أي أن من يصليها بعد منتصف الليل يكون قد قضاها وليس أداها في وقتها، وبالتالي يكون آثمًا إذا تعمد التأخير من غير عذر شرعي.

وأكدت حمام أن الأفضل للمسلم المبادرة إلى أداء صلاة العشاء في أول وقتها أو على الأقل قبل منتصف الليل، حرصًا على تحصيل فضل الأداء في الوقت، وتجنب الوقوع في الإثم بتعمد إخراجها عن وقتها.

ودعت المسلمين إلى الالتزام بأوقات الصلاة والمحافظة عليها في وقتها ما استطاعوا، لأن الوقت حق لله لا يجوز التفريط فيه بغير عذر.



