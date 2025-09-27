الأونروا: الفلسطينيون في الضفة يواجهون أسوأ أزمة نزوح منذ 1967

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الفلسطينيين في الضفة الغربية يواجهون أسوأ أزمة نزوح منذ عام 1967.

وأكدت في بيان اليوم السبت أن أكثر من 42 ألف شخص أجبروا على ترك منازلهم.

يأتي ذلك في ظل محاولات جيش الاحتلال لضم الضفة الغربية وعرقلة إقامة الدولة الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة: إن قادة الغرب قالوا لي إن السلطة الفلسطينية ستصلح الأمور لكن هذه السلطة فاسدة.

نتنياهو: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية

وأضاف نتنياهو: أقول لقادة الغرب إن إسرائيل لن تسمح لكم بالعمل على إقامة دولة فلسطينية، زاعما أن قادة الغرب رضخوا للضغوط لكن إسرائيل لن ترضخ.

وادعى نتنياهو، أن 90% من الإسرائيليين صوتوا ضد إقامة دولة فلسطينية، زاعما أن إعطاء الفلسطينيين دولة على بعد ميل من القدس بعد 7 أكتوبر ضرب من الجنون لن نقبله أبدا.



وواصل نتنياهو مزاعمه: الرسالة التي بعث بها القادة الذين اعترفوا بدولة فلسطينية هذا الأسبوع هي تشجيع لقتل اليهود.

