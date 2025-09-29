الإثنين 29 سبتمبر 2025
العثور على جثة سيدة متحللة داخل ترعة بالمنصورة

شهدت قرية ميت علي التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، واقعة مأساوية بعد أن عثر الأهالي على جثة سيدة متحللة طافية بمياه الترعة أمام عزبة سعد الدين.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية ببلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على الجثة. وعلى الفور تحركت قوة من الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وبالفحص تبيّن أن الجثة لسيدة تُدعى نجاح سعد، 50 عامًا، وتقيم بقرية ديبو عوام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة وظروف الوفاة.

