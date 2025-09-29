العثور على جثة سيدة متحللة داخل ترعة بالمنصورة

شهدت قرية ميت علي التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، واقعة مأساوية بعد أن عثر الأهالي على جثة سيدة متحللة طافية بمياه الترعة أمام عزبة سعد الدين.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية ببلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على الجثة. وعلى الفور تحركت قوة من الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وبالفحص تبيّن أن الجثة لسيدة تُدعى نجاح سعد، 50 عامًا، وتقيم بقرية ديبو عوام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة وظروف الوفاة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.