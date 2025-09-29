مناقشة الملفات الحيوية في اجتماع وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والإدارات

عقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة عدد من الملفات الحيوية، بحضور الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي، وبعض مديري الإدارات المختلفة، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الملفات الهامة، في إطار حرص المديرية على توفير خدمة طبية آمنة ومتكاملة للمريض.

الاعتماد والجودة

استعرض وكيل الوزارة خطة الاعتماد والجودة داخل المستشفيات والوحدات الصحية، مشددًا على:

سرعة الانتهاء من أعمال الحماية المدنية بمستشفيات صدر المنصورة، وكلى ومسالك ميت غمر.

توزيع الأعمال والتدريب على سياسات الجودة والاعتماد بجميع أقسام الوحدات المرشحة للاعتماد.

ضرورة الانتهاء من الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالرعاية الأساسية والجودة ومعايير الصحة المهنية.

كما ناقش وكيل الوزارة لجنة تحضير المنشآت للاعتماد طبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (جهار)، مؤكدًا على الإسراع في تجهيز 2 مستشفى و13 وحدة صحية تمهيدًا لاعتمادها.

الهندسة وشبكات الغازات



ناقش الاجتماع أولويات الاحتياجات الخاصة بشبكات الغازات بالمستشفيات، وأكد على ضرورة عمل خطط إحلال وتجديد لرفع كفاءة الشبكات، بما يضمن تلبية الاحتياجات الفعلية للمرضى والأقسام الحرجة.

الأدوية والمستلزمات

شدد وكيل الوزارة على حصر النواقص بشكل لحظي، مع التأكيد على توافر الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية اللازمة، والحفاظ على حد أدنى من المخزون الاستراتيجي بكل مستشفى، لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع. كما ناقش مع إدارة الصيدلة الإكلينيكية ترشيد استخدام المضادات الحيوية، بالتنسيق مع فرق مكافحة العدوى، ومراجعة مؤشرات الأخطاء الطبية بشكل دوري.

المرور على المستشفيات



أوضح الدكتور حمودة الجزار أن هناك خطة مرور أسبوعية منتظمة على جميع المستشفيات، يعقبها مرور ثانٍ خلال الأسبوع التالي لمراجعة تلافي الملاحظات السابقة، بما يعزز من جودة الخدمة الطبية المقدمة.

التطوير ورفع الكفاءة



تناول الاجتماع خطط تطوير البنية التحتية بالمستشفيات، وتحديث الأجهزة والمعدات الطبية، مع التركيز على الأجهزة الكهرو–ميكانيكية، إلى جانب متابعة تنفيذ المشروعات الإنشائية الجديدة.

العلاج الحر ومراقبة الأغذية

أكد وكيل الوزارة على تكثيف حملات العلاج الحر للتأكد من التزام المنشآت الخاصة بالمعايير والاشتراطات، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات مراقبة الأغذية في جميع مراكز المحافظة حفاظًا على الصحة العامة.

تقديم الدعم اللوجستي لأي إدارة

وفي ختام الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على أهمية التواصل الفعّال والبنّاء بين الإدارات المختلفة، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح لتقديم الدعم اللوجستي لأي إدارة، وأن الهدف الأول والأخير هو توفير خدمة طبية آمنة للمريض، دون مشقة أو معاناة في الوصول إليها.

بتكريم الدكتورة مي جانو، مدير إدارة الصيادلة، بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة

وعلى هامش الاجتماع، قام الدكتور حمودة الجزار بتكريم الدكتورة مي جانو، مدير إدارة الصيادلة، بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة، حيث قدّم لها شهادة تقدير تقديرًا لجهودها في الارتقاء بمنظومة الصيدلة داخل المحافظة.

