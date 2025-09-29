الإثنين 29 سبتمبر 2025
سياسة

قائد سابق للقوات الجوية..

أبرز المعلومات عن الفريق محمد عباس حلمي الفائز برئاسة حزب حماة الوطن

محمد عباس حلمي
محمد عباس حلمي

فاز الفريق محمد عباس حلمي برئاسة حزب حماة الوطن، بعد اعتذار الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق عن خوض المنافسة على رئاسة الحزب.

لنبدأ حماة الوطن مرحلة جديدة في مسيرته بعد نجاحه في احتلال المركز الثاني كأكثر الأحزاب تحقيقا لمقاعد مجلس الشيوخ 2025

من هو الفريق محمد عباس حلمي الأقرب لرئاسة حماة الوطن؟

 الفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزير الطيران المدني الأسبق وقائد القوات الجوية المصرية الأسبق، من مواليد 20 يناير 1961.

تخرج في الكلية الجوية المصرية في أبريل 1982، وتدرج في المناصب القيادية حتى تولى قيادة القوات الجوية خلفًا للفريق يونس المصري.

وحصل حلمي على بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية، وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، بالإضافة إلى زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدورة العليا لكبار القادة بالأكاديمية ذاتها.

