إسرائيل تطرح عدة قضايا للتعديل في مقترح ترامب لإنهاء حرب غزة

نقلت وول ستريت جورنال عن مسئول مطلع أن الخطة الأمريكية المقترحة لإنهاء الحرب في غزة لا تغلق الباب نهائيًا أمام قيام دولة فلسطينية في المستقبل، رغم أن إسرائيل أبدت اعتراضات على عدة بنود في مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتسعى لتعديلها قبل القبول به.

دولة فلسطينية “مفتوحة الاحتمال” في المقترح

وفقًا للتقرير، اقتُرحت الخطة الأمريكية بطريقة تحفظ إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلًا، من دون أن تعتمدها كخيار ملزم فورًا.

ويطرح المقترح أن تُمنح السلطة الفلسطينية دورًا تدريجيًا في إدارة بعض شؤون غزة بعد مرحلة انتقالية، لكن ذلك سيكون مقيدًا بشروط وضوابط إسرائيلية وأمريكية.

تحفظات إسرائيل على البنية الأمنية والسلطة

إسرائيل، حسب التقرير ذاته، أبدت اعتراضًا على عدة بنود، منها نطاق السيطرة الأمنية التي ستبقى لديها، مدى صلاحيات السلطة الفلسطينية، وتوقيت سحب القوات الإسرائيلية. الحكومة الإسرائيلية تشدد على ضرورة ضمانات تتيح لها التدخل إذا دعت الحاجة.

الإدارة الانتقالية ودور “بلير” المقترح

من الإجراءات التي يُفهم أنها واردة في المقترح دعم تكليف شخصيات دولية مؤقتة، مثل توني بلير، لقيادة مرحلة انتقالية في غزة حتى تستقر الأوضاع وتعيد السلطة الفلسطينية تأسيس نفسها.



موقف نتنياهو والرفض المحتمل

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يبدو متمسكًا بعدم السماح بعودة سلطة فلسطينية قوية إلى غزة. في هذا السياق، يُنتظر أن تطرح إسرائيل شروطها للتعديلات لضمان بقاء السيطرة في بعض المجالات الحساسة تحت إشرافها أو رقابتها.

التحديات أمام التنفيذ

حتى في حال التوصل إلى اتفاق على الورق، تزال التفاصيل التنفيذية – مثل جدول سحب القوات، نزع سلاح المقاومة، توزيع السلطة، وآليات الضمان – تشكّل عقبات كبيرة. التحوّل من نص إلى واقع ميداني غالبًا ما يواجه مقاومات ومعوقات تقنية وسياسية.

الموقف الإقليمي والدولي

الخطة لا تُطرَح في فراغ؛ فالدول العربية والدول الكبرى تضغط من خلف الكواليس لإدخال بنود بشأن الضفة الغربية وحق العودة وعلاقات الدول مع إسرائيل. كما أن الاعتراف الدولي بفلسطين والضغوط الدبلوماسية تجعل من إبقاء خيار الدولة الفلسطينية أمرًا مهمًا لكسب قبول إقليمي

