الإثنين 29 سبتمبر 2025
محافظ شمال سيناء يتفقد المدرسة اليابانية بالعريش

تفقد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم المدرسة اليابانية بمدينة العريش، مشيدًا بما شهدته المدرسة من أعمال تطوير وتحديث عن العام الماضي في الفصول الدراسية وقاعات الأنشطة والملاعب.


وأكد المحافظ أن المدرسة تُعد صرحًا تعليميًا متميزًا يُضاف إلى منظومة التعليم في المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمستوى التعليمي وتوفير بيئة تعليمية حديثة للطلاب.


 

كما وجّه المحافظ الشكر لمديرة المدرسة وجميع العاملين بها، مثمنًا جهودهم وإصرارهم على تحقيق التميز وتهيئة بيئة صالحة ومشجعة للطلاب على التفوق والإبداع.

