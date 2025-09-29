محافظ شمال سيناء: دعم المواطنين المتضررين من أعمال الإزالات الجارية بمحيط ميناء العريش

أكد اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن المحافظة ملتزمة بتقديم كل أوجه الدعم للمواطنين المتضررين من أعمال الإزالات الجارية بمحيط ميناء العريش ضمن المرحلة الرابعة المتبقية والمرحلة الخامسة.

وقال المحافظ: إن التعويضات تصرف وفق ما تحدده لجنة مشكلة من الدولة وليس من المحافظة مع إضافة نسبة زيادة تصل إلى ستين في المئة عن قيمة الحصر حتى في بعض الحالات التي تعد وضع يد.

كما أوضح أنه تم توفير بدائل متعددة للمواطنين، من بينها إتاحة شقق للاستضافة في عمارات السبيل مقابل مبلغ رمزي قدره مائة جنيه شهريا مع إمكانية التملك لاحقا من خلال الصندوق الاجتماعي وطرح أراض بمنطقة الريسة بمساحة مائتي متر للقطعة بسعر مئة وأربعين ألف جنيه مع حرية السداد نقدا أو بالتقسيط على خمس سنوات بدون فوائد، بالإضافة إلى طرح شقق جديدة بالريسة كاملة التشطيب بسعر ثلاثمئة وخمسين ألف جنيه وبنفس نظم السداد الميسرة.



وأشار اللواء الدكتور خالد مجاور إلى أن ما يثار من شائعات حول إهمال حقوق الأهالي أو عدم صرف التعويضات لا أساس له من الصحة.

وأضاف المحافظ أن من حق المواطن بعد إزالة منزله أن يحصل على جميع مكوناته، مثل: الحديد والمواسير والأبواب والشبابيك مع منحه تخفيضات تتراوح بين عشرة وخمسة عشر في المائة على أسعار الأسمنت للراغبين في البناء بمناطق جديدة، فضلا عن تخصيص سيارات من مجلس المدينة لنقل الأثاث مجانا.

وأشار المحافظ إلى أنه يلتقي المواطنين أسبوعيا في مكتبه لبحث مطالبهم وتذليل أي عقبات إدارية، مؤكدا أن عددا كبيرا من الأهالي صرفوا بالفعل تعويضاتهم واستلموا الأراضي والشقق المخصصة لهم، وهو ما يثبت التزام الدولة بما تعلنه على أرض الواقع.

واختتم محافظ شمال سيناء تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع تطوير ميناء العريش يعد مشروعا قوميا يمثل نقلة نوعية كبيرة لشمال سيناء ولمصر كلها، داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المحرضين والاطمئنان إلى أن الدولة حريصة على حقوقهم وتعمل على تيسير كافة الإجراءات لصالحهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.