الأحد 28 سبتمبر 2025
محافظ دمياط يناقش تنفيذ مشروع منصة هارماتان وخط نقل الغاز

يناقش تنفيذ مشروع
يناقش تنفيذ مشروع منصة هارماتان وخط نقل الغاز

استقبل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس حسام زكي رئيس مجلس إدارة الشركة الفرعونية للبترول، يرافقه اللواء طلال عوض مساعد رئيس الشركة للعلاقات الحكومية، واللواء وائل اليماني مساعد رئيس الشركة للأمن، وذلك على هامش إطلاق مبادرة مجتمعية لتوزيع شنط مدرسية على الطلاب من الأسر الأولى بالرعاية.

 

مشروعات جديدة بدمياط

وشهد اللقاء مناقشة أطر التعاون بين المحافظة والشركة لتحقيق التنمية وخدمة أبناء دمياط، حيث اطلع المحافظ على مشروع الشركة الجاري إنشاؤه بالمحافظة والمتعلق بمنصة هارماتان وخط نقل الغاز.

وأكد المحافظ تطلع المحافظة إلى إطلاق شراكة استراتيجية لدعم عدد من المجالات التنموية.

درع تقدير وتأكيد على الدور المجتمعي

وأهدى المهندس حسام زكي درع الشركة إلى الدكتور أيمن الشهابي تقديرًا للتعاون القائم، مؤكدًا عزم الشركة على دعم الرؤى التنموية في مختلف القطاعات، من خلال المشاركة المجتمعية في مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والبيئة.

