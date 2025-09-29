صحة قنا تكشف حقيقة انقطاع الكهرباء بمستشفى قفط التخصصي ونقل المرضى

كشف مصدر مسئول بمديرية الصحة في قنا، عن تفاصيل انقطاع الكهرباء داخل مستشفى قفط التخصصي، بأن الانقطاع كان في خط الطوارئ فقط داخل المستشفى وليس بكاملها وتم نقل المرضى إلى مبنى عناية مركزة وحضانات آخر في المستشفى.

تفاصيل واقعة قطع الكهرباء بقنا

وأضاف المصدر أن الانقطاع بسبب عطل في الكابلات، وتمت الاستعانة بعدد من المهندسين وجار الصيانة، موضحًا أنه لم يتم نقل أي مريض إلى مستشفى خارج مستشفى قفط.

وتداول بعض صفحات السوشيال ميديا في قنا منشورات عن انقطاع الكهرباء داخل مستشفى قفط التخصصي، وأنه يتم نقل المرضى إلى مستشفى أخرى، ما أثار غضب أهالي قنا ، وتسبب في فزع الأسر على مرضاهم من حضانات الأطفال والعناية المركزة.

