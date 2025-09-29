تموين قنا: ضبط 342 مخالفة متنوعة خلال أسبوع

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا حملات موسعة خلال الأسبوع الماضي، استهدفت متابعة الأسواق وضبط المخالفات التموينية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا: إن مديرية التموين بقنا تسعى إلى تحقيق رؤية وزارة التموين من خلال استقرار الأسواق، وعلى ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية بجميع المحافظات لضمان توافر السلع الأساسية وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

وأضاف أن محافظ قنا وجّه بتكثيف الحملات التموينية بمختلف المراكز والقرى لمواجهة أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، مع تطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين.

حملات مكثفة على الأسواق

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملات استهدفت المرور على قطاع المطاحن للتأكد من جودة وأوزان الدقيق المدعم والمرور المخابز البلدية والسياحية، والأسواق، والمحال التجارية، ومخازن السلع، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع “جمعيتي”، وأسفرت عن تحرير 342 محضرًا متنوعًا، من أبرزها: 199 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار،41 محضرًا لعدم الاحتفاظ بالفواتير،2 محاضر لإدارة وتشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص، 7 محاضر لنقص وزن وسلع منتهية الصلاحية،3 محاضر سلع مجهولة المصدر، 22 ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، 1 ضبط 336 بطاقة تموينية، 2 مشروع جمعيتي مغلق،2 تقارير لمخالفات المواصفات بالمخابز، 3 محاضر لعدم وجود ميزان أو قائمة تشغيل،3 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، 13 محضرا لعدم نظافة أدوات العجن، 13 محضرا لمخابز ومحل تمويني مغلق.3 محاضر لتجميع دقيق مخابز، 4 تصرف وتجميع دقيق بلدي، 15عدم حمل شهادة صحية، 2 تقرير اختراق النظام وإثبات مبيعات خبز وهمية بعدد 6240 رغيفا، 7 عدم انتظام سجلات محطات الوقود.

وأشار “القط” إلى أن المديرية مستمرة في تنظيم حملات رقابية يومية على مستوى مراكز وقرى المحافظة، وذلك لضبط الأسواق، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، مؤكدًا أن الدولة حريصة على وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المتابعة الدقيقة لكافة المنافذ التموينية والأسواق.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.