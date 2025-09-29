أمن قنا ينهي أسطورة صدام المتهم بفرض إتاوة في سوق أبو دياب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، في حملة مكبرة، من القبض على المتهم صدام صاحب فيديو فرض إتاوة داخل سوق الجمعة في قرية أبودياب شرق، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بتحديد مكان المتهم صدام صاحب واقعة الفيديو التريند بفرض إتاوة داخل سوق الجمعة في قرية أبودياب مركز دشنا.

وأسفرت الحملة عن مقتله خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن، داخل مركز دشنا، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.