الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أمن قنا ينهي أسطورة صدام المتهم بفرض إتاوة في سوق أبو دياب

متهم، فيتو
متهم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، في حملة مكبرة، من القبض على المتهم صدام صاحب فيديو فرض إتاوة داخل سوق الجمعة في قرية أبودياب شرق، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بتحديد مكان المتهم صدام صاحب واقعة الفيديو التريند بفرض إتاوة داخل سوق الجمعة في قرية أبودياب مركز دشنا.

وأسفرت الحملة عن مقتله خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن، داخل مركز دشنا، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مستشفي قنا مديرية أمن قنا مستشفي قنا الجامعي

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي في قنا

بسبب الإهمال ونقص الأدوية، تحويل طبيب أسنان وصيدلي بوحدة البراهمة الصحية في قنا للتحقيق

استعدادا لموسم الأمطار، جولة ميدانية للسكرتير العام على مخر سيل قنا الرئيسي

القبض على شخصين بحوزتهما مخدرات وسلاح في قنا

الأكثر قراءة

وزير الري يكشف الهدف الخفي من بناء سد النهضة

حقيقة الواقعة ثأرية، الأمن ينفي أكاذيب الإخوان حول احتجاز سيدات وأطفال بسوهاج

أمن قنا ينهي أسطورة صدام المتهم بفرض إتاوة في سوق أبو دياب

عمرو أديب عن مباراة القمة: لو الزمالك فاز هوزع شربات وبونبوني (فيديو)

منتخب المغرب يهزم إسبانيا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

يورجن كلوب يقترب من الدوري السعودي

6 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفراخ اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

إعلام عبري يعلن توقف عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق

القصدير يسجل 34 ألف دولار في البورصات العالمية اليوم

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالخوف من خوض تجارب جديدة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads