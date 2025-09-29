الإثنين 29 سبتمبر 2025
محافظات

باجتماعه مع الجهاز التنفيذي، محافظ الفيوم يحذر من تحصيل مبالغ مالية من المواطنين تحت أي مسمى

محافظ الفيوم يجتمع
محافظ الفيوم يجتمع مع الجهاز التنفيذي

التقى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة الفيوم، لمتابعة، إجراءات التصدي للتعديات وأعمال البناء المخالف، حضر الاجتماع الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

منع تحصيل أي مبالغ تحت أي مسمي 

وشدد محافظ الفيوم على عدم تحصيل أي مبالغ مالية من المواطنين تحت أي مسمى، إلا من خلال أوامر توريد رسمية أو إيصالات مالية معتمدة،  لضمان الشفافية وتطبيق القانون، وضرورة تدبير مرتبات العمالة المؤقتة من موارد مجلس المدينة، والتصدي بكل قوة لظاهرة البناء المخالف داخل وخارج الحيز العمراني وعلى الأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي تعديات في مهدها.

 تشكيل فرق عمل للمتابعة

كما وجه محافظ الفيوم رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع مدير عام مشروع المحاجر، ومدير مراكز معلومات التنمية المحلية والرصد بالمحافظة، لتشكيل فرق عمل للمرور الدوري على مداخل المدينة، ومنع دخول مواد البناء إلى المواقع غير المرخصة، ومصادرتها فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلًا عن رصد أي أعمال تجهيز للبناء المخالف والإبلاغ عنها فوريًا.

 

محافظ الفيوم يكرم الطلاب المتفوقين دراسيا

محافظ الفيوم: حملاتنا مستمرة لمنع الصيد الجائر ببحيرة قارون

وأكد محافظ الفيوم، أنه لا مجال للتهاون أو التخاذل في أداء المهام، وأن المقصرين سيواجهون المساءلة الفورية.

