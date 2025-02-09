طرق بسيطة لعلاج نوبات الصداع النصفي في المنزل

يمكن أن تؤثر نوبات الصداع النصفي على حياة الأشخاص، ولكن هناك عدد من الأشياء التي يمكن القيام بها لإدارتها.

توجد العديد من الطرق المنزلية التي يمكن القيام بها بشكل يومي للمساعدة في تقليل حدوث الصداع وتقليل قوته، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

النوم والنظام الغذائي وممارسة الرياضة

يعد النوم والنظام الغذائي وممارسة الرياضة هي الأجزاء الثلاثة المهمة لإدارة الصداع النصفي.

فاتباع جدول منتظم يسمح بالحصول على القسط الكافي من النوم الذي نحتاجه للعمل بشكل سليم (حوالي 8 ساعات) أمر ضروري لتقليل عدد نوبات الصداع النصفي وتخفيف أعراضها.

يجب الحرص على اتباع روتين يتوافق مع حياة الشخص الطبيعية، ويحاول الحفاظ على روتين منتظم ومريح لوقت النوم، وتجنب قضاء الوقت أمام الشاشات قبل النوم، والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم.

يختلف تأثير النظام الغذائي من شخص لآخر، يمكن البحث عن الأطعمة التي قد "تثير" نوبة الصداع النصفي، ويساعد الاحتفاظ بمذكرات الصداع النصفي في هذا الأمر، حيث تساعد في معرفة أشياء التي تؤدي إلى الصداع النصفي، حتى يتمكن المريض من إدارتها، وتختلف هذه أيضًا من شخص لآخر، ولكنها قد تشمل:

الإجهاد العاطفي

الإجهاد البدني

قلة النوم أو تغيير أنماط النوم

التدخين

تناول الكحول أو الكافيين

انسحاب الكافيين

ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ومواعيد منتظمة للوجبات في إبعاد الصداع النصفي، يجد بعض الأشخاص أن تناول وجبات أصغر وأكثر تكرارًا قد يكون أفضل في إدارة الأعراض.

يمكن أن تنظم التمارين الرياضية المنتظمة، وخاصة إذا كانت في الخارج، إيقاعات النوم وتناول الطعام، ويبدو أنها جزء أساسي آخر من إدارة الصداع النصفي، ويحاول ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة في معظم أيام الأسبوع.

من المهم الحفاظ على وزن صحي للجسم، لأن السمنة تزيد من خطر الإصابة بالصداع المزمن اليومي، ويساعد اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة وروتين النوم على العودة إلى المسار الصحيح.

تقنيات الاسترخاء

يساعد التأمل مع تقنيات الاسترخاء والتنفس الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، وتشمل بعض الأساليب الشائعة ما يلي:

التأمل: هناك الكثير من الأساليب للتأمل، ويمكن أن يساعد التأمل، أو "ممارسة اليقظة الذهنية" كما يسميها البعض، إذا تم القيام به بشكل منتظم، في الاستجابة للألم، بما في ذلك الصداع النصفي.

العلاج السلوكي المعرفي (CBT): هذا هو نهج العلاج النفسي الذي يساعد على تغيير أنماط التفكير والسلوكيات التي يمكن أن تجعل الشخص أكثر توترًا وتزيد من خطر الإصابة بنوبة صداع نصفي.

اليوجا: تمزج هذه التمارين الرياضية بين التنفس الدقيق والتأمل المهدئ مع أوضاع الجسم التي تعمل على شد وتقوية العضلات والأوتار.

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