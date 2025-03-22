لماذا تشعر بالصداع في الجانب الأيمن من الرأس؟

الشعور بصداع في الجانب الأيمن من الرأس فقط أمر يثير التساؤلات حول أسباب هذا الصداع حيث تسبب أنواع عديدة من الصداع، مثل الصداع النصفي والصداع العنقودي، ألمًا أحادي الجانب.

أسباب الشعور بصداع في الجانب الأيمن من الرأس

ولا يختلف صداع الجانب الأيمن عمومًا عن صداع الجانب الأيسر من حيث الأسباب المحتملة.

وفي حين أن الصداع غالبًا ما يكون مؤقتًا ويزول دون علاج يذكر، إلا أن بعض الأشخاص يعانون من ألم شديد وطويل الأمد. تتوفر علاجات منزلية وأدوية وإجراءات طبية لتخفيف الأعراض بحسب Health.

كيف يبدو الصداع في الجانب الأيمن؟

يشير الصداع في الجانب الأيمن من الرأس إلى ألم أو انزعاج في جانب واحد من الرأس ويعتمد شعور الصداع أحادي الجانب على نوع الصداع الذي تعاني منه، حيث تختلف الأعراض وشدتها من شخص لآخر، كما يختلف موقع الصداع، فيسبب ألمًا خلف العين، أو في أحد الصدغين، أو في جانب واحد من الفك والرقبة.



يمكن أن يكون صداع الجانب الأيمن حادًا لفترة قصيرة أو مزمنًا لفترة طويلة وحسب سبب الصداع، قد يبدأ الألم فجأة أو تدريجيًا.

الصداع

ويؤثر الصداع أحادي الجانب أيضًا على أجزاء مختلفة من الرأس والوجه، مسببًا أعراضًا أخرى وفي حين أن الأعراض الدقيقة تعتمد على الحالة المسببة للألم، إلا أن أعراض صداع الجانب الأيمن قد تشمل:

ألم مستمر

غثيان وقيء

ضعف عضلي

حساسية للضوء أو الصوت

ألم في فروة الرأس

احمرار العين

احتقان الأنف



أسباب الشعور بألم في الجانب الأيمن للراس



يصنف الأطباء الصداع إلى نوعين بناءً على أسبابه: أولي وثانوي.

ويحدث الصداع الأولي بمفرده وفي غياب حالة مرضية أخرى، أما الصداع الثانوي فينتج عن حالة مرضية كامنة ويمكن أن يسبب كلا النوعين من الصداع ألمًا في الجانب الأيمن من الرأس.

الصداع النصفي



الصداع النصفي هو اضطراب صداع رئيسي، وهو السبب الأكثر شيوعًا لألم الرأس في جانب واحد ويمكن أن يستمر الألم من 4 إلى 72 ساعة ويعاني معظم المصابين بالصداع النصفي من هالة قبل بدء الصداع، والتي تسبب أعراضًا مثل رؤية ومضات أو خطوط متعرجة، أو عدم وضوح الرؤية، أو العمى المؤقت.

إلى جانب الصداع، تسبب نوبات الصداع النصفي عدة أعراض أخرى:

الغثيان والقيء

الارتباك

الحساسية للضوء والصوت

فقدان الشهية

الرغبة في التبول

التثاؤب

الإرهاق

الصداع العنقودي



يمكن أن يسبب الصداع العنقودي ألمًا شديدًا وحارقًا في الجانب الأيمن من الرأس، عادةً خلف العين أو على الصدغ ويبلغ الألم ذروته بعد حوالي 10 دقائق من بدء الصداع، وقد يستمر لمدة تصل إلى ثلاث ساعات ويعاني بعض المصابين بالصداع العنقودي أيضًا من هالة قبل بدء الصداع.

طرق العلاج للصداع على الجانب الأيمن الرأس



تعتمد خطة العلاج الدقيقة على السبب الكامن وراء الصداع في معظم الحالات، يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية والأدوية في تخفيف الأعراض بينما حالات مثل تمدد الأوعية الدموية في الدماغ والسكتة الدماغية تعتبر حالات طبية طارئة تتطلب علاجًا فوريًا.

العلاجات المنزلية



في حالة الصداع النصفي أو الصداع العنقودي أو غيره من اضطرابات الصداع، قد تساعد العلاجات المنزلية في تخفيف الأعراض. ​​وتشمل طرق العلاج:

الاستلقاء في مكان مظلم وهادئ

أخذ قيلولة والنوم ساعتين

ممارسة تمارين التنفس

وضع كمادات ثلج على رأسك

شرب الماء

تناول الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية لعلاج الصداع

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.