موعد مباراة الإسماعيلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

الدوري المصري، يستضيف الإسماعيلي نظيره البنك الأهلي على ملعب الإسماعيلية اليوم الإثنين في الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الاسماعيلي ضد البنك الأهلي

وتنطلق صافرة مباراة الإسماعيلي أمام البنك الأهلي، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد الإسماعيلية، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي، عبر قناة أون سبورت 2، حيث تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز، بشكل حصري.

ويسعى الإسماعيلي، إلى تحقيق الفوز أمام البنك الأهلي، للعودة إلى طريق الانتصارات، بعدما تلقى الدراويش الهزيمة في آخر 4 مواجهات بمسابقة الدوري.

على الجانب الآخر، يسعى فريق البنك الأهلي بقيادة أيمن الرمادي، إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل العودة إلى طريق الانتصارات مجددا بعدما فاز بثلاثية أمام بتروجت، قبل التعثر بالتعادل أمام وادي دجلة في الجولة الماضية.

موقف الإسماعيلي والبنك الأهلي في الدوري



ويحتل البنك الأهلي، المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 8 نقاط، في حين يتذيل الإسماعيلي جدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعها من 8 مباريات.

حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- الإسماعيلي × البنك الأهلي: محمد الغازي (حكمًا للساحة)، عدي عيد وخالد حسام طه (مساعدين)، أحمد ناجي (حكمًا رابعًا)، الدولي عبد العزيز السيد وأحمد ماجد (تقنية الفيديو).

- الجونة × سيراميكا كليوباترا: سيد منير (حكمًا للساحة)، الدولي محمود أبو الرجال ومحمد القاضي (مساعدين)، حسن محمود (حكمًا رابعًا)، الدولي عمرو الشناوي ومصطفى عثمان (تقنية الفيديو).

- الأهلي × الزمالك (طاقم إسباني): سيزار سوتو جرادو (حكمًا للساحة)، إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مورينو (مساعدين)، اليخاندرو رويز (حكمًا رابعًا)، خوسيه مونتيرو وماريو لوبيز (تقنية الفيديو).

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- الزمالك 17 نقطة

2- المصري 15 نقطة

3- وادي دجلة 15 نقطة

4- بيراميدز 14 نقطة

5- إنبي 14 نقطة

6- بتروجيت 14 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

8- الأهلي 12 نقطة

9- زد 12 نقطة

10- مودرن سبورت 12 نقطة

11- سموحة 11 نقطة

12- الحدود 11 نقطة

13- غزل المحلة 10 نقاط

14- الجيش 9 نقاط

15- البنك الأهلي 8 نقاط

16- الجونة 8 نقاط

17- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

18- فاركو 5 نقاط

19- المقاولون العرب 5 نقاط

20- الاتحاد 5 نقاط

21- الإسماعيلي 4 نقاط

مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري



المقاولون العرب ضد كهرباء الإسماعيلية 0-1

زد ضد حرس الحدود 0-1

المصرى ضد بتروجت 2-3

بيراميدز ضد طلائع الجيش 4-0

مودرن سبورت ضد فاركو 1-1

وادى دجلة ضد سموحة 1-1

غزل المحلة ضد إنبي 0-0

الاثنين 29 سبتمبر 2025

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي – 5:00 مساءً

الجونة ضد سيراميكا – 5:00 مساء

الأهلى ضد الزمالك – 8:00 مساءً

الاتحاد السكندري - باي (راحة)

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

