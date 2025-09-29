الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النحاس يراجع خطة القمة مع لاعبي الأهلي

عماد النحاس
عماد النحاس

يعقد عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو أخيرة مع لاعبي الأهلي عصر اليوم، وذلك قبل التوجه إلى ستاد القاهرة الدولي لخوض مباراة القمة أمام الزمالك الليلة. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

الأهلي الزمالك الأهلى والزمالك

