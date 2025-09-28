مصر والإمارات يبحثان تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني باجتماعات «الإيكاو»

التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني بين البلدين.

وذلك في إطار أعمال الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» المنعقدة بمدينة مونتريال الكندية.

حضر اللقاء من الجانب المصري الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، وريم عرابي ممثل مصر المناوب لدى المنظمة؛ والسيد سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، والسيد سعيد السويدي الممثل الدائم لدولة الإمارات في مجلس «الإيكاو»،

وتناول اللقاء؛ مناقشة آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والإمارات في مجال الطيران المدني، وتم استعراض مبادرات متقدمة في توظيف تقنيات الذكاء الإصطناعي لتعزيز منظومة السلامة الجوية ورفع كفاءة التشغيل، في ضوء التوجهات العالمية نحو التحول الرقمي وتطوير صناعة الطيران.

وفي هذا السياق؛ أكد الدكتور سامح الحفني خلال اللقاء أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون العربي البنّاء، مشيرًا إلى أن قطاع الطيران المدني في البلدين يشهد تطورًا كبيرًا يواكب أحدث المعايير الدولية، وأوضح أن مصر حريصة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات مع دولة الإمارات بما يدعم جهود الاستدامة ويُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ويساهم في دعم خطط التطوير الشاملة ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب عبد الله بن طوق المري عن تقديره لمستوى التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا أن العلاقات الإماراتية – المصرية راسخة وتشهد نموًا متسارعًا في مختلف المجالات. مشيرًا إلى أن التعاون في مجال الطيران المدني يُعد ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز حركة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا،، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل وتبني التشريعات الحديثة وتطبيقات الابتكار والذكاء الإصطناعي، إلى جانب تطوير أنظمة الملاحة الجوية، بما يعزز من مكانة البلدين على خريطة الطيران العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.