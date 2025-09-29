الريشة الطائرة، 7 لاعبين في قائمة منتخب الناشئين ببطولة العالم

الريشة الطائرة، وصلت بعثة المنتخب الوطني للريشة الطائرة إلى الهند، للمشاركة في منافسات بطولة العالم للناشئين، المقرر لها خلال الفترة من 13 وحتى 19 أكتوبر المقبل.

وتضم قائمة المنتخب الوطني كل من:

الناشئين: سيف عمر - زياد هشام - عمر شاطر - عمر الصبان

الناشئات: عاليا الغندور - فاطمة ربيع - ملايكة محمد

ويتولى أحمد صلاح لاعب المنتخب السابق، مسئولية تدريب المنتخب الوطني خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم للناشئين والناشئات.

