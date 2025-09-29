الإثنين 29 سبتمبر 2025
الريشة الطائرة، 7 لاعبين في قائمة منتخب الناشئين ببطولة العالم

منتخب مصر للريشة
منتخب مصر للريشة الطائرة، فيتو

الريشة الطائرة، وصلت بعثة المنتخب الوطني للريشة الطائرة إلى الهند، للمشاركة في منافسات بطولة العالم للناشئين، المقرر لها خلال الفترة من 13 وحتى 19 أكتوبر المقبل.

وتضم قائمة المنتخب الوطني كل من:

الناشئين: سيف عمر - زياد هشام - عمر شاطر - عمر الصبان

الناشئات: عاليا الغندور - فاطمة ربيع - ملايكة محمد

ويتولى أحمد صلاح لاعب المنتخب السابق، مسئولية تدريب المنتخب الوطني خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم للناشئين والناشئات.

