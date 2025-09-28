الأحد 28 سبتمبر 2025
رياضة

تصل إلى 4 أضعاف، استياء بسبب زيادة اشتراكات بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

الاتحاد المصري للريشة
الاتحاد المصري للريشة الطائرة، فيتو

الريشة الطائرة، أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة، والمقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر المقبل، على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة.

وشهدت النسخ الماضية من بطولة مصر الدولية مشاركة أعداد كبيرة من اللاعبين المصريين بالإضافة لمنتخبات عالمية من مختلف القارات، وتعد فرصة لتوفير احتكاك دولي للاعبين المصريين لاكسابهم الخبرات اللازمة.

وقبل أيام من انطلاق النسخة الجديدة، سيطرت حالة من الاستياء على الأندية واللاعبين المصريين، بعد قرار اتحاد الريشة الطائرة بزيادة تكاليف ورسوم المشاركة في منافسات بطولة مصر الدولية للكبار والناشئين، وهو ما قد ينتج عنه تقليل أعداد المشاركين بشكل كبير,

وجاء قرار الاتحاد المصري للريشة الطائرة بزيادة رسوم وتكاليف المشاركة، لتصل إلى 2500 جنيه في المسابقة الواحدة، ودفع 750 جنيها لإضافة مسابقة جديدة للاعب الواحد، حيث يسدد اللاعب الراغب في المشاركة بـ3 مسابقات (فردي - زوجي - زوجي مختلط)، 4000 جنيها.

رسوم المشاركة في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة، فيتو
رسوم المشاركة في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة، فيتو

وبالنظر لرسوم مشاركة البطولة ذاتها (بطولة مصر الدولية) في النسخة الأخيرة 2024، والتي كانت مقدرة بـ 1000 جنيها شاملة المشاركة في جميع المسابقات، يتضح وجود ارتفاع كبير يصل إلى 4 أضعاف، وهي زيادة يعتبرها البعض مبالغ فيها وقد تؤثر على فرص اللاعبين المصريين في المشاركة والحصول على الاحتكاك الدولي المناسب والخبرات التي تؤهلهم لرفع مستواهم الفني.

