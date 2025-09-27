الريشة الطائرة، اجتماع ساخن بين اللاعبين يشعل خلافات داخل المجلس

الريشة الطائرة، عقد مسئولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هادية حسني، اجتماعا مع اللاعبين مؤخرا بمقر الاتحاد، من أجل مناقشة خطة الإعداد والتجهيز للمشاركة في البطولات الدولية والقارية خلال الفترة المقبلة.

وعلمت “فيتو”، أن الاجتماع شهد حالة من الشد والجذب والمشادات بين عدد من أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين، بعد اعتراض اللاعبين على سياسة الاتحاد وبرنامج الإعداد بأسلوب اعتبره بعض الأعضاء “غير لائق”.

وسيطرت حالة من الغضب على عدد من أعضاء مجلس الإدارة عقب انتهاء الاجتماع مطالبين باتخاذ موقف حاسم من مجلس الإدارة تجاه اللاعبين من خلال فتح تحقيق وتوقيع العقوبات المناسبة على المتجاوزين، وهو ما رفضه البعض الآخر خوفا من غضب اللاعبين وتصعيد شكواهم إلى مستويات أعلى.

ويرى عدد من الأعضاء أنه يجب على اللاعبين الالتزام بأسلوب لائق في التعامل مع أعضاء مجلس الإدارة مهما بلغت الخلافات والاعتراضات، وأن الأسلوب الذي تعامل به اللاعبين كان غير مناسب ويستوجب فتح تحقيق من أجل اتخاذ الإجراء المناسب.

على الجانب الآخر، يميل عدد من الأعضاء الآخرين، إلى تجاوز الأزمة دون الدخول في مواجهات مع اللاعبين خوفا من تصعيد الخلافات إلى حد يصعب السيطرة عليه، وما بين الموقفين اشتعلت الانقسامات بين أعضاء المجلس بشكل قد تؤثر سلبا على عمل الاتحاد والتعامل مع الملفات المختلفة.

