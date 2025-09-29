الريشة الطائرة، انخفاض عدد الجمعية العمومية يهدد انتشار اللعبة

الريشة الطائرة، يستعد اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هادية حسني لدعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع عادي خلال شهر نوفمبر المقبل، لمناقشة ميزانية الاتحاد والحساب الختامي وخطة النشاط المحلي للموسم الجديد 2025/2026.

وعلمت “فيتو” أن التصنيف الجديد لأعضاء الجمعية العمومية خفض عدد الهيئات إلى 6 بدلا من 12 في الجمعية العمومية الأخيرة التي شهدت بند الانتخابات.

وكشف مصدر أن التخفيض جاء بسبب عدم توافر شروط الانضمام على نصف أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما أسفر عن استبعادهم والإبقاء على 6 هيئات فقط جميعها داخل القاهرة.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة أندية: الزهور وهليوبوليس وطلائع الجيش واتحاد الشرطة والشمس ويخت الجيزة.

فيما تم استبعاد أندية: هليوليدو ونادي بني سويف الرياضي ونادي معلمين ببا الرياضي ونادي معلمين بني سويف الرياضي ونادي قارون بالفيوم والسلام بنها.

وكشف خبراء أن انخفاض أعضاء الجمعية العمومية من الممكن أن يكون له تأثير سلبي على حجم انتشار اللعبة خاصة في محافظات الجمهورية المختلفة، وأن تطور مستوى المنتخبات الوطنية مرتبط بزيادة حجم ممارسة اللعبة في مختلف الأندية والمحافظات.

