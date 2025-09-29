أسطول الصمود يستأنف إبحاره نحو غزة

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن أسطول الصمود العالمي استأنف إبحاره نحو قطاع غزة بعد توقفه لساعات بسبب عطل في 3 من مراكبه.

وبالأمس الأحد، قال موقع واللا الإخباري إن وزارة الصحة الإسرائيلية أبلغت مستشفيات برفع حالة التأهب استعدادا لوصول أسطول الصمود خشية وقوع إصابات.

مستشفيات إسرائيل تتأهب في حال وقوع إصابات عند وصول أسطول الصمود

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن أسطول الصمود سيصل خلال 4 أيام وإسرائيل تستعد لذلك.

وكشفت أن قوات بحرية خاصة أجرت تدريبات للسيطرة على سفن أسطول الصمود في عرض البحر.

ويوم السبت قالت هيئة البث الإسرائيلية إن طائرة تركية تواصل التحليق فوق أسطول الصمود العالمي المتجه نحو غزة لليوم الثاني على التوالي.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصادر رسمية، أن إسبانيا قررت إرسال سفينة بحرية لدعم أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة في القطاع.

مهمة السفينة الإسبانية لدعم أسطول الصمود

وأوضحت المصادر، أن السفينة الإسبانية ستعمل على تأمين مرور المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية، دون الانخراط في أي عمل عسكري.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة جهود دولية لدعم الشعب الفلسطيني، ولضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة بأمان، وسط استمرار التوترات في المنطقة.

وأكدت مدريد أن مشاركتها تأتي في إطار تعزيز الحلول السلمية والإنسانية، مشددة على التزامها بالقانون الدولي وحقوق المدنيين.

ملك إسبانيا يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

وألقى ملك إسبانيا فيليبي السادس كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد خلالها موقف بلاده الداعم للسلام وحقوق الإنسان، مطالبًا بوقف الانتهاكات في قطاع غزة، ومجددًا الالتزام بحل الدولتين كطريق لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وشدد العاهل الإسباني على ضرورة أن توقف إسرائيل "ما ترتكبه من انتهاكات في قطاع غزة"، مؤكدًا أن الوضع الإنساني هناك لم يعد يحتمل مزيدًا من التصعيد.

وأوضح فيليبي السادس أن بلاده ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإحلال السلام عبر حل الدولتين، معتبرًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من شأنه أن يسهم في إنهاء الصراع وتحقيق السلام بالمنطقة.

