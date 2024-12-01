استشاري يحذر من تقديم المشروبات الغازية للطفل أثناء الإصابة بالنزلات المعوية

جرت العادة على تقديم السفن اب للصغار عند إصابتهم بالنزلات المعوية حيث القيء والإسهال بحجة أن الأطباء قديما كانوا ينصحوا بذلك.

وبالفعل نلاحظ أن العديد من الأمهات بفعل ذلك دون الوعى بمدى صحة أو ضرر ذلك على صحة الطفل.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، ةإن العديد من الأمهات تقدم للطفل مشروب غازى سفن اب بعد رجه جيدا للتخلص من الصودا بداخله لتعويض الطفل السوائل المفقودة أثناء إصابته بالنزلات المعوية حيث القيء والإسهال، وهذا خطأ شائع يضر بصحة الطفل.

مخاطر تقديم السفن اب كعلاج للنزلات المعوية

وأضاف عبد الحميد، أن السفن اب يحتوى على كميات كبيرة جدا من السكر، والطفل عندما يقدم له مشروب لتعويض السوائل المفقودة منه بمادة غنية بالسكريات يزداد معدل الإسهال، لأن السكريات بالجسم تسحب ماء بشكل زائد من الجسم، وبالتالى عند تقديمها للطفل مريض النزلة المعوية، يزيد من الجفاف بجسمه ما يعرضه إلى مخاطر عديدة.

افضل علاج للنزلات المعوية عند الأطفال

وتابع، أن ذلك لا ينطبق على السفن اب فقط بل على اى عصير معلب يقدم للطفل أثناء النزلة المعوية، لذا يجب الامتناع عن هذا الخطأ، وعند إصابة الطفل بالنزلات المعوية يجب تعويضه بمحلول معالجة الجفاف وليس سفن اب ولا اي نوع عصير أو مشروب سكري، وإذا كان الطفل رضيع على الأم أن تستمر بالرضاعة الطبيعية، لحماية الطفل من الجفاف.

النزلات المعوية

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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