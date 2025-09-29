"حساب" ممتاز القط!

مثل الإخوان وعلى نهجهم وطريقتهم ينتظر الكاتب الكبير ممتاز القط كل مناسبة تخص الزعيم الخالد جمال عبد الناصر حتى يتهجم عليه! هذه المرة نشر سيادته على صفحته ما يطالب الناس بالدعاء للزعيم فهو -وفي إسقاط رديء لأمر- ما زال يُسأل!



يبدو الأمر في جوانب له مؤسفًا وفي جانب منه كوميديا! فالقط من ذلك الفريق بتوع "احترموا زعماء مصر"! لكن هذا الفريق لا يعرف معنى العبارة إلا عند التعرض للرئيس مبارك خاصة وقت الشدة المباركية في فترة المحاكمات.. خلاف ذلك فلا احترام ولا تقدير ولا توقير..

والمدهش أن القط كان رئيس تحرير إحدى أكبر الصحف القومية! التي يمتلكها الشعب! والذي فوض مجلس الشورى أيام الرئيس مبارك لإدارتها! في دولة ونظام وحزب حاكم كانوا جميعهم يرددون أنهم الامتداد الطبيعي لشرعية ثورة يوليو! لتكتشف أو لنتأكد الآن من اكتشافات قديمة.. أن المسألة كلها وعلى رأي فنان الشعب يوسف وهبي "بزرميط" ومن غير لمؤاخذة!



على كل حال أسعد الناس حظًا، أو قل أسعد الأرواح حظًا -في تقديرنا-: من حسابها هي روح جمال عبد الناصر.. سيقول عند الحساب: حققت أحلام شعبي.. بنيت المصانع فباعوها في الخصخصة برخص التراب.. وبالعمولات والسمسرة.. أمنت للعمال حياتهم فشرّدوهم.. أعدت للفلاح أرضه التي استولى عليها محمد علي وهبطت بالتوريث لأولاده ووزعوها على المحاسيب فصاروا عائلات كبيرة فوزعتها على المعدمين وهم ملاكها الحقيقيون..

بنيت النهضة الصناعية بالاعتماد على الذات دون مد اليد لأحد فمدوا هم أياديهم.. عوضت الفقراء من شعبنا عن الظلم الطويل من أكثر من احتلال، فجعلت التعليم مجانيًا بالكامل ليس فقط في المصروفات إنما في إتاحته للفلاحين في القرى ببناء المدارس كما لم يحدث في تاريخ بلدي.. وقدمت تعليمًا اسألوا عنه أحمد زويل وطبيب الغلابة ومجدي يعقوب.. بينما أفرغوه هم من مضمونه والمجانية من فلسفتها..

عوضت الناس بعلاج مجاني ووحدة مجمعة في كل قرية فأفرغوها هم حتى من القطن الطبي! عينت الناس بالكفاءة فعينوهم هم بما يعرفونه وتعرفونه! حتى صار أبناء الشرفاء البسطاء لا يحصلون على وظائف بعينها! قدت العرب حتى في ظل 67 وسلموا هم دور مصر، وقدت أفريقيا فضاعوا بنفوذنا ولم يعد إلا بقايا ما تركت، وحتى البقايا كبيرة إلى حد عدم القدرة على التخلص منها!

كان وزرائي بناة مصر الكبار: ثروت عكاشة، ورمزي ستينو، وحسن عباس زكي، وعلي الجريتلي، وعزيز صدقي، وعبد القادر حاتم، والنبوي المهندس وعلي زين العابدين وعبد المنعم القيسوني.. وغيرهم وغيرهم.. بينما من جاءوا بعد هؤلاء راحت وجاءت اتهامات سرقة المال العام أو تسهيل نهبه..

وهؤلاء -سيقول الزعيم- في عهدي كان رؤساء التحرير من بين هيكل لأحمد بهاء الدين، ومن كامل الشناوي إلى كامل زهيري ! ثم فيما بعد.. من كل هؤلاء إلى ممتاز القط!

ثم يتهمونني -تصرخ روح الرئيس- بأنني اخترت أهل الثقة على حساب أهل الخبرة! ولا حول ولا قوة إلا بالله!

