الهجان ومروان والإخوان!

الأول زرعته أجهزة جمال عبد الناصر التي أسستها ثورة يوليو في السعي لتأسيس دولة عصرية حديثة بمقوماتها الشاملة، فاخترق العدو وحقق نتائج مذهلة، ودُوّنت عمليته ليس فقط في سجلات الشرف الوطنية، أنما أيضًا في أساطير عالم المخابرات!



الثاني صهر عبد الناصر، والذي حاول العدو النيل منه عن طريق اصطناع الأكذوبة الشهيرة التي روّجها الإعلام الصهيوني وصدقها متابعوه وتابعوه ومغفلوه، لكن كل المعلومات والتواريخ تشير إلى أنه بدأ في اختراق العدو كالهجان تمامًا في عهد صهره، وبلغ نجاحه ذروته في حرب أكتوبر!



الإخوان.. أعداء الزعيم التاريخيين.. ظنوا في بداية الثورة -وبعض الظن إثم- أنهم يستطيعون بالتحالف مع الرجل الكبير السيطرة عليه وعزله عن الضباط الشبان، ووافق الرجل على الصفقة، لكن شاء القدر أن يطيحهم عبد الناصر معًا، ويبدأ صراعه إلى اليوم..

حتى تحالفت الجماعة مع من اخترقهم رأفت الهجان وأشرف مروان، فكانوا أكثر من روّج أن الهجان عميل مزدوج. وأثبتت كل الأدلة كذب ذلك، وأن عملية الهجان مصرية خالصة لا ازدواجية فيها!



وكانت الجماعة سلاح العدو الأول في الترويج لأكذوبة عمالة مروان وتجنيده. ولسنوات طويلة كنا نصرخ ونقول: "من كان يصدق إعلام العدو فمِنه له، ومن كان يصدق أجهزة وطنه فمِنه لها"، ولكن لا حياة لمن تنادي، حتى جاءت أمس صفعة يديعوت أحرونوت، كبرى صحف العدو، التي قطعت كل شك بكل اليقين وقالتها صريحة مدوية: "أشرف مروان تلاعب بنا وهزمنا ولم يكن يومًا عميلًا لنا"!



صفعة على الإخوان.. جديدة طبعًا، فما أكثر الصفعات! وقبل سنوات نشرت الـ"بي بي سي" وثائقها -وقد مر الوقت القانوني لتسريبها- عن عمالة الإخوان لبريطانيا في تشويه دور مصر في حرب اليمن! والذي يستمر حتى اليوم!

التاريخ كاملًا لم يُكتب بعد.. كل يوم نقف أمام إعادة كتابة لمساحة منه.. لكنه كله، كاملًا، سيُكتب من جديد. يومئذٍ لن ينفع الإخوان عمالتهم، ولا المغفلين جهلهم، ولا الأغبياء غباءهم.. خسروا الدنيا يقينًا، والآخرة حقًا ووعيدًا!

في ذكراه.. يُرد اعتبار جديد للزعيم الخالد.. فالسماء تدافع عن الذين آمنوا! وستدافع عن الذين آمنوا!

