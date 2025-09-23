الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
النائب التافه!

سئلت علي إحدي الشاشات الوطنية المحترمة عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي  بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعته وتعديله.. ووصفته بالقرار المهم والرائع.. لكنه أثناء الإجابة خطر علي بالنا أولئك ممن يستعدون لتغيير موقفهم.. ظنا بضعف ذاكرة المراقبين دون النظر إلي الأرشيف الذي تحتفظ به السجلات الحديثة أولها بالصوت والصورة علي يوتيوب!


لكن ومنذ اللقاء التليفزيوني وقد قررت كتابة هذه الملاحظة، ومنذئذ لم أتابع ولم أراجع الأرشيف المذكور.. ولذلك فهذه السطور لا تقصد أحدا بعينه.. ولا شخصا بذاته.. إنما هي رؤية عامة تنطبق علي القانون المذكور أو حتي غيره.. بل تنسحب إلي ما هو أبعد من القوانين.. إلي من يبدلون آراءهم لأسباب غير موضوعية.. للسير مع الموجة.. وأغلب الأحيان تسير المصالح مع الأمواج!!
 

ولذلك كل نائب ينتقل من النقيض إلى نقيض لأسباب غير موضوعية.. هو نائب تافه.. كل شخص يفعل ذلك في أي موضوع في الدنيا.. هو شخص تافه.. صحفيا أو إعلاميا أو سياسيا أو أيا كان.. لا نستثني منهم أحدا!
 

ناصر ٥٦.. فيلم "بالدراع"!

الصرصار الأمريكي!

 نتمني ألا نجد نائبا واحدا.. أو شخصا واحدا ينتقل من النقيض إلى النقيض لأسباب غير مبررة.. لكن التفاصيل الموضوعية لا تتبدل في يوم وليلة، ولا في أشهر وأحيانا لا تتبدل في سنوات، وقد لا تتبدل -عند البعض- أبدا! ولذلك يستحيل القول إن البعض يغير رأيه بعدما راجع نفسه.. أو تبينت له أمور جديدة.. أو تكشفت بيانات أو معلومات جديدة.. فهذه أيضا تفاهة فوق التفاهة!

