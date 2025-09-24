الأربعاء 24 سبتمبر 2025
محافظ بورسعيد ورئيس جامعة القاهرة والمسئول الذي نريده!

بهدوء يمر محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي على مدارس المحافظة يتابع ويراقب.. يفتش ويوجه.. حتى يدله الزي المدرسي لإحدى المدارس على تلميذات خارج مدرستهن في وقت المدرسة.. يدخل للمدرسة يستدعي المديرة ومساعديها ويثبت الحالة على الهواء مباشرة.. صوتًا وصورة!


ملاحظات المحافظ ملاحظات تربوية.. تصدر عن والد أكثر منه مسؤولًا تنفيذيًا.. وبكل هدوء يدين المديرة ومن معها ويُحيلها للتحقيق دون إهانات وبغير ألفاظ مزعجة وبلا حتى صوت مرتفع!

 

ومن المحافظ إلى رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق.. يبلغونه أن الجامعة الأهلية لا تقبل طلبة جدد بسبب إغلاق باب التقدم! والباب كان إلكترونيًا! لكن المثير أن أماكن كثيرة شاغرة والموظفون يرفضون التعامل مع المتقدمين!


تصل الرسالة إلى رئيس الجامعة الذي يتأكد أن الشروط تنطبق على المتقدمين في المجموع وغيره فيقرر فتح باب التقدم لعدد من الكليات على الفور، ويتولى الدكتور عبدالله التطاوي مستشار رئيس الجامعة -المفكر والأكاديمي المعروف- التنسيق بينما يتولى الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة الأهلية التفاصيل ولقاء أهالي الطلبة.. 

فيوجه رئيس الجامعة ونائباه صفعة للبيروقراطية وللروتين وللعقول المتحجرة ويمنحوا الأمل لعشرات الطلبة حلموا بالدراسة في كليات معينة، وساهموا في زيادة دخل الجامعة الوليدة التي تحتاج إليه -طبعًا- في خدماتها التعليمية!

 

شكرًا للمحافظ ولرئيس الجامعة.. إجراء الأول سيضبط العملية التعليمية بالمحافظة كلها وربما تنتقل العدوى إلى محافظات أخرى يظل محافظوها أسرى مكاتبهم!

النائب التافه!

ناصر ٥٦.. فيلم "بالدراع"!


وتدخل الثاني وبخلاف تصحيح مستقبل الكثيرين من الطلبة يفتح باب الحرب على الروتين واسعًا داخل الجامعة.. وقد تنتقل عدواه إلى جامعات أخرى لم تزل أسيرة إجراءات قاتلة تشل حركتها وتضيع مع الشلل مصالح الطلبة والجامعة والدولة على السواء!

