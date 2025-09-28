وزير العمل: تقارير شهرية لأنشطة الوزارة للوقوف على التحديات ومواجهتها

أكد وزير العمل محمد جبران،على أهمية الدور الذي تقوم به "الوزارة" و"المديريات" والإدارات المُختصة بكافة ملفات العمل، موضحًا أن التطوير المُستمر والتنسيق والتعاون، والتقييم الدوري والمنتظم، يُحقق المزيد من النجاحات، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير جبران، اليوم الأحد بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وكلاء الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات، موجهًا بتنظيم إجتماع دوري كل شهر للتواصل المباشر بين كافة الإدارات لمواجهة التحديات التي قد تواجههم أثناء تأدية عملهم.

توجيهات بتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الوزارة في التدريب والتشغيل وتعزيز علاقات العمل و"التحول الرقمي"

وأشار الوزير إلى أهمية إعداد تقرير شهري عن نشاط كل إدارة، بهدف التقييم والوقوف على أي معوقات للعمل الإداري داخل والوزارة والإدارات التابعة لها في كل المحافظات.

كما أوضح الوزير جبران أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود والتنسيق، وعرض الأنشطة بشكل علمي ورقمي للاستفادة به في عملية التطوير المُستمرة، مشيرًا أن تطبيق قانون العمل الجديد الذي بدأ مطلع الشهر الجاري يتطلب المزيد من الجهود من أجل تطبيقه بشكل حقيقي، والعمل على تعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج، وصناعة بيئة عمل لائقة، مع الاستمرار في تطوير الأداء في منظومة التدريب من أجل التشغيل، والتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات.

