الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة داخل أراضٍ زراعية بالفيوم

انقلاب سيارة، فيتو
انقلاب سيارة، فيتو

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة في الأرض الزراعية، المجاورة لطريق بحيرة قارون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة على طريق بحيرة قارون 

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة، في الأرض الزراعية المجاورة لطريق بحيرة قارون، بقرية سنهور، ويوجو مصابين، على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

 وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في الأرض الزراعية المجاورة للطريق، وأصيب 10 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج.

تحرير 75 مخالفة تموينية في حملة على أسواق الفيوم

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادثين منفصلين بالفيوم

 وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة،  وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اصابة 10 اشخاص إصابة 10 أشخاص في حادث السرعة الزائدة انقلاب سيارة أجرة النيابة المختصة غرفة عمليات شرطة النجدة مدير أمن الفيوم مستشفى الفيوم الجامعي

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتفقد مصابي حادث الطريق الإقليمي بمستشفى الباجور العام (فيديو وصور)

محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصابي حادث الإقليمي بمستشفى الجراحات المتخصصة (صور)

رئيس نقابة البترول يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث البارجة بمستشفى الجونة

محافظ المنوفية يزور مصابي حادث الإقليمي بمستشفى الجراحات المتخصصة

إصابة شابين في حادث تصادم بمدينة الفيوم

رئيس مدينة أبشواي في الفيوم: حل مؤقت لطريق السنجق لحين الانتهاء من الصرف الصحي

إصابة 17 شخصًا في حادث تصادم على طريق الفيوم ـ القاهرة

إصابة 16 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم القاهرة

الأكثر قراءة

بيان رسمي من اتحاد الكرة بشأن أزمة تصويت مصر ضد محمد صلاح في الكرة الذهبية

أنت لازم تموت النهارده يا فلاح، الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طبيب بمستشفى سيد جلال

شوط أول سلبي بين وولفرهامبتون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

أحمد السقا يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير

توتنهام ينجو من ليلة سقوط الكبار بتعادل مخيب مع وولفرهامبتون

المصري يهدد بتجميد النشاط الرياضي والانسحاب من الدوري

منتخب مصر يفتتح مشواره في مونديال الشباب بالخسارة أمام اليابان بثنائية

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتأخر أمام أتالانتا 0/1 في الشوط الأول

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 28 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أشهر الموالد الصوفية في شهر ربيع الثاني

تفسير حلم قراءة آية الكرسي في المنام وعلاقته بالنجاة من مكيدة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads