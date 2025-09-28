إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة داخل أراضٍ زراعية بالفيوم

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة في الأرض الزراعية، المجاورة لطريق بحيرة قارون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة على طريق بحيرة قارون

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة، في الأرض الزراعية المجاورة لطريق بحيرة قارون، بقرية سنهور، ويوجو مصابين، على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في الأرض الزراعية المجاورة للطريق، وأصيب 10 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.