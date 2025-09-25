رئيس جامعة بنها يؤكد ضرورة الالتزام بمدونة السلوك الطلابي والقيم الأخلاقية

تابع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، سير العملية التعليمية بمقر الجامعة بالعبور.

الالتزام بمدونة السلوك الطلابي والقيم الأخلاقية

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتور حازم عليوة المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور، والدكتور نبيل السيد رئيس قسم تكنولوجيا التعليم ومنسق برنامج اعداد معلم الحاسب الآلي لذوي الاحتياجات الخاصة بكلية التربية النوعية.



وخلال الجولة التقى الدكتور ناصر الجيزاوي بطلاب برامج كليتي الطب والتمريض والتربية النوعية بالقاعات والمدرجات الدراسية، مقدما لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، متمنيا لهم التوفيق في دراستهم الجامعية، واطمأن على انتظام سير العملية التعليمية.



وحث "الجيزاوى" الطلاب على الالتزام بمدونة السلوك الطلابي والقيم الأخلاقية والسلوكية، مشيرا إلى أنها تساهم في بناء بيئة جامعية آمنة تشجع على التميز الأكاديمي، وتعزز قيم الاحترام والنزاهة والمسؤولية لديهم، وتساعد في تأهيلهم ليصبحوا أفرادًا فاعلين في المجتمع.



ووجه رئيس جامعة بنها الطلاب بضرورة ممارسة الأنشطة الطلابية بفعالية من خلال المراكز والأنشطة التى توفرها الجامعة بما يساهم في بناء شخصيتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المختلفة.

وأكد "الجيزاوي" حرص جامعة بنها على توفير بيئة تعليمية متميزة من خلال دعم الأنشطة الطلابية وتقديم الرعاية لأبنائها الطلاب، واستحداث برامج دراسية بهدف اكساب الطلاب المهارات التي تساعدهم فى المنافسة فى سوق العمل ووظائف المستقبل لتحقيق رؤية الجامعة بتخريج شباب منتج قادر علي تحمل المسئولية باعتبارهم الاستثمار الحقيقي في بناء الوطن.

