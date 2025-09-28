8 برامج تصنع قادة المستقبل الرقمي بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تنفيذ 8 برامج لصناعة قادة المستقبل الرقمي من خلال دورات تدريبية ينفذها مركزُ التدريب على علوم الحاسب الآلي بديوان عام المحافظة.

قالت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، في بيان لها، اليوم الأحد، إن الهدف من هذه البرامج هو إعداد جيلٍ قادر على قيادة المستقبل الرقمي عبر حزمةٍ من برامج التدريب المتخصصة، استهدفت هذا العام (959) متدربًا من الموظفين والطلاب والخريجين، ضمن توجهٍ محلي يدعم مسار التحول الرقمي وتعزيز مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي في ربوع الوادي الجديد.

أرقام وبرامج.. خريطة التأهيل

أكدت حنان، أنه جرى تنفيذ 8 برامج تدريب رئيسية توزعت كالتالي:

1- إدارة المشروعات (PMP) للعاملين بالجهاز الإداري، واستفاد منها (59) متدربًا.

2- التوعية بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بعدد (83) مستفيدًا، دعمًا لثقافة التخطيط القائم على المؤشرات.

3- مبادرة "معًا لمستقبل رقمي" لتأهيل الموظفين على الأدوات الرقمية (100) مستفيد.

4- دورات الحاسب الأساسية (Word – PowerPoint – مقدمة في الذكاء الاصطناعي) لطلاب وخريجين بإجمالي (71) متدربًا، تمهيدًا للانتقال إلى مسارات البرمجة المتقدمة.

5- البرمجة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للطلاب بعدد (33) متدربًا، ركّزت على مهارات التفكير الحسابي وبناء النماذج.

6- منح وزارة الاتصالات والمعهد القومي في مجالات (IT Professional – Web Development – Software Fundamentals – E-Learning – Social Media Marketing) بإجمالي (105) مستفيدين، كمسار تدريب يعتمد شهادات معتمدة.

7- براعم مصر الرقمية (iSchool) بمركزي الخارجة والداخلة بمشاركة (439) طالبًا، لتبكير التعرف على أساسيات البرمجة وعلوم الحاسب في الوادي الجديد.

8- أشبال مصر الرقمية (Mentor – Udacity) واستفاد منها (66) طالبًا بصقل مهاراتهم في المسارات التقنية الناشئة، دعمًا لقيادات المستقبل الرقمي.

أثر يمتد إلى المدارس والمصالح.

ولفتت نائبة محافظ الوادي الجديد، إلى أن الأرقام تعكطس توسع قاعدة المستفيدين من التدريب، إذ جرى استهداف موظفي الجهاز الإداري برفع كفاءتهم على إدارة المشروعات والتحول الرقمي، بالتوازي مع إنشاء مسارات عملية لطلاب المدارس والجامعات في الذكاء الاصطناعي والبرمجة، بما يضمن رفد سوق العمل المحلي في الوادي الجديد بمهارات قادرة على قيادة المستقبل الرقمي.

