عمرو أديب يحمس لاعبي الزمالك قبل قمة الأهلي بالدوري (فيديو)

وجه الإعلامي عمرو أديب نداءً خاصًا إلى لاعبي نادي الزمالك قبل مباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي غدًا الإثنين، مؤكّدًا أهمية اللقاء في حسم مصير بطولة الدوري.

وقال أديب خلال برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر يا أولاد البطولة، أنتم الأكثر موهبة وقوة، وتتصدّرون جدول الدوري حاليًا.. أنتم الأهم في مصر وقادرون على تحقيق النصر.. لو فزتم يوم الاثنين، الطريق مفتوح للحصول على الدرع. أما إذا لم نفز، فقد يضيع علينا الدرع هذا العام."

تحذر عمرو أديب للاعب الزمالك من عودة الأهلي

وأضاف أديب: “لاعبو الزمالك، تذكّروا، عندما يعود الأهلي وينتظم في الدوري، لن يستطيع أحد اللحاق به، لذلك يوم الاثنين هو الفرصة الذهبية لهزيمة الأهلي والفوز بالدرع والدوري هذا الموسم إن شاء الله”.

وتابع: "يا لاعبي الزمالك أنتم أهم لاعبين في مصر، أنتم قادرون على تحقيق النصر وبهزيمة الأهلي إن شاء الله الدرع والدوري يكون من نصيب الزمالك هذا العام"

