55 عامًا على رحيله.. عبد الناصر حاضر في وجدان المصريين والعرب.. المواطنون منذ ساعات الصباح الأولى أمام مرقد «نصير الفقراء».. وفد فلسطيني يحيي ذكرى «جمال».. وشقرة: إنجازاته رسخت هويته في تاريخ مصر

توافد المواطنون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بمنطقة كوبري القبة، لإحياء الذكرى الخامسة والخمسين لرحيله، في مشهد يعكس استمرار حضوره في وجدان المصريين، ووفاء الأجيال الجديدة لقائد ارتبط اسمه بالكرامة الوطنية.

سر بقاء عبد الناصر في ذاكرة الجماهير

وأكد الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث وعضو المكتب السياسي للحزب الناصري، أن عبد الناصر ما زال حيًّا في قلوب الناس بسبب انحيازه للفقراء وتبنيه برامج حماية اجتماعية لمحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن الشعب كان يرفض تصديق خبر وفاته، ويظل إرثه الوطني حاضرًا من خلال مشروعاته وإنجازاته التي رسخت هويته في تاريخ مصر.

وقال جمال عبد الحكيم عبد الناصر، حفيد الزعيم: إن الحضور الشعبي الكبير في الذكرى الـ55، خاصة من الأجيال التي لم تعاصره، يجعل العائلة فخورة بما قدمه لمصر وللأمة العربية، مؤكدًا أن حب الشعب المصري والعربي للزعيم يجسد استمرار تأثير إنجازاته الوطنية والعربية.

وفد فلسطيني يحيي ذكرى الزعيم

وشارك وفد فلسطيني يضم ممثلين عن حركة التحرير الوطني الفلسطينية "فتح" وحركة "الناصرون المستقلون" في إحياء الذكرى، حيث أكد رئيس الوفد الدكتور إبراهيم كشك أبو شوقي أن زيارة الضريح جاءت إجلالًا للزعيم الذي علم الأمة العزة والكرامة ودافع عن الحق الفلسطيني والعربي، مشددًا على أن إرثه التاريخي في الدفاع عن الحقوق لا يزال مصدر إلهام للأجيال.

من ناحيته، شدد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب التجمع، على أن الأمة العربية اليوم بحاجة إلى روح عبد الناصر لإحياء الحق العربي وإنقاذ الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن إرث الزعيم يظل حاضرًا في وجدان المصريين والعرب جميعًا كرمز للتحرر والقيم الوطنية.

مظاهر الاحتفال بذكرى عبد الناصر

وتواصلت الفعاليات أمام الضريح وسط أجواء من الاحترام والتقدير، حيث وضع الحضور الزهور ورفعوا صور الزعيم، في مشهد يوثق أن إرث جمال عبد الناصر لا يزال جزءًا من الذاكرة الحية للأمة بعد أكثر من نصف قرن على رحيله، ويذكر الجميع بقيم العزة والكرامة والوحدة العربية التي جسدها في حياته ومسيرته الوطنية.

وتحل اليوم الذكرى ٥٥ لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر الذى ولد في حي باكوس بمحافظة الإسكندرية في 15 يناير عام 1918 حيث كان يعمل والده وكيلًا لبريد باكوس وتزوج وأنجب ثلاثة أبناء، وبعد ذلك أصبحت الإسكندرية لها مكانة خاصة لدى الزعيم الراحل وأصبح يلجأ إليها بين الحين والآخر.

إنجازات عبد الناصر

ومنذ شبابه أبدى عبد الناصر نزعة للاستقلالية والتمرّد، وبدأ اهتمامه بالسياسة مبكرًا، خاصة مع أحداث 1935 حين خرج في مظاهرات ضد الاحتلال البريطاني بعدها التحق بالكلية الحربية وتخرج ضابطًا، وهناك بدأ تكوين نواة حركة "الضباط الأحرار" التي ستغير وجه مصر.

وفكريًا كان عبد الناصر منحازًا لقضية التحرر الوطني، متأثرًا بتجارب المقاومة في العالم الثالث أكثر من تأثره بالأيديولوجيات الكلاسيكية، حيث لم يكن ماركسيًا أو ليبراليًا خالصًا، بل جمع في خطابه بين القومية العربية والعدالة الاجتماعية والتوجه الاشتراكي الذي سعى لتطويعه على الواقع المصري.

وبعد توليه السلطة حقق إنجازات عديدة، خاصة في ملف العدالة الاجتماعية، حيث كان يرى أن الشعب هو مَن يملك ثروات البلاد ورفض مجتمع 5%، بجانب دعم مجانية التعليم وإنشاء المصانع الذي ساهم في تنفيذ إنجازاته، واهتم أيضًا بدعم الفلاح المصري من خلال طرح أراض زراعية من أجل زراعتها وهو ما زاد من حجم المحصول الزراعي إلى جانب إنشاء المصانع لتشغيل الشباب.

