الأزمات تحاصر منتخب مصر المشارك في كأس العرب بسبب بطولات الأندية الإفريقية

كأس العرب، شهدت الساعات الماضية حالة من الارتباك داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، المقرر انطلاق فعالياتها في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بدولة قطر.

وتوالت في الأيام القليلة الماضية، الأزمات التي تحاصر مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب بقطر، بسبب ارتباطات الأندية المصرية متمثلة في الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري

إرتباط الرباعي المصري بمباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

فالأندية الأربعة الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري، تربط بخوض مباريات في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا للأهلي وبيراميدز، وكأس الكونفدرلية للزمالك والمصري، بعدما حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أيام 28 و29 و30 نوفمبر لمباريات الجولة الثانية في دور المجموعات في البطولتين

حلمي طولان، فيتو

وبالتالي فإن الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان، سيكون في ورطة كبيرة، خاصة أن قائمة الفريق تضم قرابة 20 لاعبا من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، فكيف سيشارك هؤلاء اللاعبين مع أنديتهم في المنافسات الافريقية أيام 27 و28 و30، ومنهم من يخوض المواجهات الإفريقية خارج مصر، ثم ينضم إلى صفوف منتخب مصر قبل يوم واحد أو يومين من إنطلاق المباراة الأولى للفراعنة في كأس العرب يوم 2 ديسمبر، فضلا عن رحلات الطيران الطويلة لهولاء اللاعبين من إفريقيا إلى العاصمة القطرية الدوحة، وما تسببه من إرهاق وإجهاد عضلي كبير، كما أن الوقت لن يسعف الجهاز الفني لإخضاعهم لتدريبات الإستشفاء والريكفري.

مشاركة بيراميدز في كأس التحدي

هناك أزمة أخرى تواجه منتخب مصر المشارك في كأس العرب، وهي إرتباط فريق بيراميدز بمباراة كأس التحدي يوم 13 ديسمبر مع الفائز من ديربي الأمريكتين، والتي تقام في قطر أيضا، وفي حال فاز الفريق المصري سيخوض نهائي البطولة يوم 17 ديسمبر، وهي كلها عقبات ستواجه منتخب مصر في كأس العرب، إذا ما تأهل للأدوار النهائية بالبطولة، خاصة أن البطولتين ستقامان في موعد واحد

منتخب مصر المشارك في كأس العرب، فيتو

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس العرب

جدير بالذكر، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي يرعى بطولة كأس العرب في قطر، حدد يوم 23 نوفمبر كأخر موعد لإرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في البطولة، وهو ما وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حلمي طولان في حيرة شديدة، فيما يخص إستدعاء لاعبي الثلاثي الكبار الأهلي وبيراميدز والزمالك للمشاركة في كأس العرب، رغم إرتباطهم بمباريات أنديتهم في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية أيام 28 و29 و30، وخشية الجهاز الفني من تعرضهم للإصابات بعد إرسال القائمة النهائية للفيفا

