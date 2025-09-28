الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأزمات تحاصر منتخب مصر المشارك في كأس العرب بسبب بطولات الأندية الإفريقية

منتخب مصر المشارك
منتخب مصر المشارك في كأس العرب، فيتو

كأس العرب، شهدت الساعات الماضية حالة من الارتباك داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، المقرر انطلاق فعالياتها في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بدولة قطر. 

وتوالت في الأيام القليلة الماضية، الأزمات التي تحاصر مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب بقطر، بسبب ارتباطات الأندية المصرية متمثلة في الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري

إرتباط الرباعي المصري بمباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

فالأندية الأربعة الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري، تربط بخوض مباريات في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا للأهلي وبيراميدز، وكأس الكونفدرلية للزمالك والمصري، بعدما حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أيام 28 و29 و30 نوفمبر لمباريات الجولة الثانية في دور المجموعات في البطولتين

حلمي طولان، فيتو
حلمي طولان، فيتو

وبالتالي فإن الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان، سيكون في ورطة كبيرة، خاصة أن قائمة الفريق تضم قرابة 20 لاعبا من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، فكيف سيشارك هؤلاء اللاعبين مع أنديتهم في المنافسات الافريقية أيام 27 و28 و30، ومنهم من يخوض المواجهات الإفريقية خارج مصر، ثم ينضم إلى صفوف منتخب مصر قبل يوم واحد أو يومين من إنطلاق المباراة الأولى للفراعنة في كأس العرب يوم 2 ديسمبر، فضلا عن رحلات الطيران الطويلة لهولاء اللاعبين من إفريقيا إلى العاصمة القطرية الدوحة، وما تسببه من إرهاق وإجهاد عضلي كبير، كما أن الوقت لن يسعف الجهاز الفني لإخضاعهم لتدريبات الإستشفاء والريكفري.

مشاركة بيراميدز في كأس التحدي 

هناك أزمة أخرى تواجه منتخب مصر المشارك في كأس العرب، وهي إرتباط فريق بيراميدز بمباراة كأس التحدي يوم 13 ديسمبر مع الفائز من ديربي الأمريكتين، والتي تقام في قطر أيضا، وفي حال فاز الفريق المصري سيخوض نهائي البطولة يوم 17 ديسمبر، وهي كلها عقبات ستواجه منتخب مصر في كأس العرب، إذا ما تأهل للأدوار النهائية بالبطولة، خاصة أن البطولتين ستقامان في موعد واحد 

منتخب مصر المشارك في كأس العرب، فيتو
منتخب مصر المشارك في كأس العرب، فيتو

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس العرب

جدير بالذكر، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي يرعى بطولة كأس العرب في قطر، حدد يوم 23 نوفمبر كأخر موعد لإرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في البطولة، وهو ما وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حلمي طولان في حيرة شديدة، فيما يخص إستدعاء لاعبي الثلاثي الكبار الأهلي وبيراميدز والزمالك للمشاركة في كأس العرب، رغم إرتباطهم بمباريات أنديتهم في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية أيام 28 و29 و30، وخشية الجهاز الفني من تعرضهم للإصابات بعد إرسال القائمة النهائية للفيفا 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العرب منتخب مصر المشارك في كأس العرب حلمي طولان الأهلي الزمالك بيراميدز كأس التحدي

مواد متعلقة

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

فيفا يعلن انطلاق مبيعات تذاكر كأس العرب وكأس العالم تحت 17 سنة

حلمي طولان يطمئن على محمد النني هاتفيا بعد إصابته بالدوري الإماراتي

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض وديتين أمام الجزائر في نوفمبر

الأكثر قراءة

وزير الري يكشف الهدف الخفي من بناء سد النهضة

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-1 ويتصدر الدوري الإسباني

استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

المقاولون العرب يعلن رحيل مدربه محمد مكي

كرة اليد، الأهلي يخسر من فيزبريم ويتأهل لقبل نهائي مونديال الأندية

عماد النحاس يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة

وزير الري: مشروعات حماية الإسكندرية من الغرق لا تتوقف

تزن ربع طن، الحماية المدنية تنجح في إنزال جثة متحللة بمدينة نصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق

القصدير يسجل 34 ألف دولار في البورصات العالمية اليوم

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالخوف من خوض تجارب جديدة

شروط وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج

اتقدمت لبنت ورفضتني واتريقت على ظروفي، أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads