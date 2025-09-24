حلمي طولان يطمئن على محمد النني هاتفيا بعد إصابته بالدوري الإماراتي

أجرى الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب اتصالا هاتفيا بالنجم المصري محمد النني المحترف في الجزيرة الإماراتي للاطمئنان عليه بعد تعرض الأخير للاصابة أمام الوحدة، ضمن منافسات الدوري الإماراتي للمحترفين، ما أجبره على الخروج من اللقاء بشكل اضطراري وسط حالة من القلق داخل الملعب.

ومن جانبه طمأن محمد النني ، الكابتن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب على حالته، مؤكدا أنه سيجري أشعة يوم 27 من الشهر الجاري لتحديد طبيعة الاصابة ومدة الغياب.

وتمنى المدير الفني لمنتخب مصر في كأس العرب الشفاء العاجل لـ محمد النني أحد الأعمدة الرئيسية لمنتخب مصر الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقامة في قطر 2025.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أتم اتفاقه علي المباريات الودية لـ منتخب مصر المُشارك في كأس العرب خلال فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل، حيث يلتقي مع منتخب المغرب يوم 9 أكتوبر ثم منتخب البحرين يوم 12 من نفس الشهر ضمن خطة إعداد الجهاز الفني للمنتخب لبطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة مطلع ديسمبر المقبل.



ويقوم الكابتن أيمن حافظ المدير الإداري بانهاء اجراءات سفر الفريق إلى المغرب، بإشراف الكابتن أحمد حسن مدير المنتخب.



من جانبه، أكد الكابتن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب على أن تجربتي المغرب والبحرين مهمة للفريق بعد نجاح المعسكر الأول والذي تخلله مباراتين أمام تونس انتهتا بفوز مصر.



أضاف طولان أن برنامج الإعداد يسير وفق البرنامج المعد سلفا بنجاح في ظل الدعم الذي يلقاه الفريق من اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة.



أشار إلى نجاح المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد في توفير مباراتين أمام الجزائر بمصر في أجندة نوفمبر المقبل وهو بمثابة أفضل إعداد للبطولة.



وأكد المدير الفني علي أن باب المنتخب سيظل مفتوحا أمام جميع اللاعبين في مصر مشيدا بانضباط والتزام اللاعبين في المعسكر خاصة وأن عدد كبير منهم لهم خبرات دولية كبيرة.



وأضاف أنه يتم متابعة كل مباريات الدوري الممتاز للاطمئنان على العناصر التي كانت موجودة فضلا عن محاولة اكتشاف عناصر جديدة تحسبا لجميع الظروف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.