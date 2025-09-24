منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض وديتين أمام الجزائر في نوفمبر

كأس العرب، كشف الجهاز الفني لـمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان، أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة نجح في توفير مباراتين وديتين للفريق أمام منتخب الجزائر في أجندة نوفمبر المقبل، في ختام تحضيرات منتخب مصر لبطولة كأس العرب، التي تقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

منتخب مصر يواجه المغرب والبحرين بأجندة أكتوبر

فيما أتم الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقه علي المباريات الودية لمنتخب مصر المُشارك في كأس العرب خلال فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل، حيث يلتقي مع منتخب المغرب يوم 9 أكتوبر ثم منتخب البحرين يوم 12 من نفس الشهر، ضمن خطة إعداد الجهاز الفني للمنتخب لـبطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة مطلع ديسمبر المقبل.

منتخب الجزائر، فيتو

إنهاء إجراءات سفر منتخب مصر إلى المغرب

ويقوم الكابتن أيمن حافظ المدير الإداري بانهاء اجراءات سفر الفريق إلي المغرب، بإشراف الكابتن أحمد حسن مدير المنتخب.

مجموعة مصر في كأس العرب

وأوقعت قرعة بطولة كأس العرب منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات قوية هي الأردن والإمارات العربية المتحدة، ويترقب المنتخب المصري معرفة خصمه الرابع في المجموعة، والذي سيكون الفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا.

