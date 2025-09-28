الأحد 28 سبتمبر 2025
حوادث

مصرع سيدة في حادث سير ببورسعيد

جثة
جثة

شهد حي الشرق بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، حادثًا مأسويًا أسفر عن مصرع سيدة في بداية العقد الرابع من عمرها، إثر اصطدام سيارتها الملاكي بعمود إنارة بشارع طرح البحر أمام البوابة الخلفية لديوان عام المحافظة.

 

تفاصيل الواقعة

استقبل مستشفى السلام التابع لهيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل في بورسعيد، المصابة يُمنه جمال إبراهيم، 32 عامًا، عقب الحادث مباشرة. ورغم محاولات الفرق الطبية إنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة داخل المستشفى متأثرة بإصابتها.

 

الإجراءات القانونية

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

