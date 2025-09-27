السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع 6 مسجلين خطر في اشتباكات مع الشرطة بقنا

فيتو
فيتو

لقي 6 مسجلين خطر مصرعهم، اليوم السبت، خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة في حملة أمنية مكبرة للقبض عليهم في قرية أسمنت، مركز نقادة، غرب محافظة قنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي والأمن العام للقبض على الخارجين عن القانون، والهاربين من أحكام قضائية في قرية أسمنت مركز نقادة. 

وأسفرت الحملة عن مصرع 6 مسجلين خطر من بينهم حجاج مطلوب أمنيًا منذ سنوات، ونجل شقيقه ح و4 آخرين من نفس العائلة، مسجلين خطر، وبعضهم هارب من أحكام قضائية، وخلال محاولة القبض عليهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية على قوات الأمن فلقوا مصرعهم.  

وتم نقل الجثامين إلى مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا قنا قنا الجامعي محافظة قنا مديرية أمن قنا مستشفي قنا مستشفي قنا الجامعي

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي في قنا

بسبب الإهمال ونقص الأدوية، تحويل طبيب أسنان وصيدلي بوحدة البراهمة الصحية في قنا للتحقيق

استعدادا لموسم الأمطار، جولة ميدانية للسكرتير العام على مخر سيل قنا الرئيسي

القبض على شخصين بحوزتهما مخدرات وسلاح في قنا

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

بعد زيادة منسوب النيل، باحث يكشف سر تفريغ إثيوبيا لسد النهضة وموعد نهاية التدفقات

تشكيل المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

اشتعال النيران في عقار بشارع الحميدي ببورسعيد (فيديو وصور)

النيابة الإدارية تكشف مفاجآت صادمة عن مصنع المحلة المحترق وتتخذ ٣ قرارات هامة

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

"أنا مظلوم"، حمو بيكا يصرخ خلال جلسة الاستئناف على حكم حبسه

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل مقتل السحرة ونجاة بني إسرائيل من قبضة فرعون

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل مقتل السحرة ونجاة بني إسرائيل من قبضة فرعون

عالم أزهري: أبو بكر الصديق وحد الأمة بـ17 جيشًا بعد وفاة النبي

أحمد كريمة يوضح معيار القرب من النبي يوم القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads