مصرع 6 مسجلين خطر في اشتباكات مع الشرطة بقنا

لقي 6 مسجلين خطر مصرعهم، اليوم السبت، خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة في حملة أمنية مكبرة للقبض عليهم في قرية أسمنت، مركز نقادة، غرب محافظة قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي والأمن العام للقبض على الخارجين عن القانون، والهاربين من أحكام قضائية في قرية أسمنت مركز نقادة.

وأسفرت الحملة عن مصرع 6 مسجلين خطر من بينهم حجاج مطلوب أمنيًا منذ سنوات، ونجل شقيقه ح و4 آخرين من نفس العائلة، مسجلين خطر، وبعضهم هارب من أحكام قضائية، وخلال محاولة القبض عليهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية على قوات الأمن فلقوا مصرعهم.

وتم نقل الجثامين إلى مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.