قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 60 لسنة 2025، بشأن وضع قواعد الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا في المدارس الخاصة، وذلك في ضوء جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم وتوفير نماذج تعليمية دولية معتمدة داخل مصر.

نظام البكالوريا في المدارس الخاصة

ونص القرار في مادته الأولى على السماح للمدارس الخاصة التي تستوفي الشروط بالحصول على ترخيص رسمي لتطبيق نظام البكالوريا، بشرط حصول الطلاب على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية، والالتزام بالكود المدرسي والاشتراطات الفنية والمواصفات المطلوبة لتدريس المنهج وفقًا لمعايير البكالوريا.

وأكد القرار على ضرورة التزام المدارس الخاصة المرخص لها بتطبيق النظام، بكافة القواعد المطبقة في المدارس الرسمية المناظرة، سواء فيما يتعلق بالمناهج أو نظم التقييم أو الامتحانات أو قواعد ورسوم التقدم للاختبارات.

نظام البكالوريا التكنولوجية

كما ألزم القرار المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل البكالوريا بتمكين الطلاب من اختيار الالتحاق بنظام البكالوريا أو التعليم الثانوي العام، ومنع تحصيل أي رسوم إضافية مقابل هذا الاختيار.

وشدد القرار على أن الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة، والمديريات التعليمية المختصة، تتولى الإشراف الفني والإداري الكامل على المدارس الخاصة المصرح لها بتطبيق نظام البكالوريا، وعلى أن يتم الالتزام بكافة الضوابط والشروط والقرارات الوزارية ذات الصلة.

وتضمن القرار في مادته الثانية أن يتم نشره في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026.

