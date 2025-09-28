الأحد 28 سبتمبر 2025
مصادرة 65 جهاز صوت وسماعة بحملات التصدي للتلوث السمعي في الدقهلية

حملات علي مكبرات
حملات علي مكبرات الصوت بالدقهلية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم جهود المراكز والمدن والأحياء، في التصدي لظاهرة التلوث السمعي، والتي تم خلالها ضبط ومصادرة 65 من أطقم الصوت والأجهزة المخالفة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات مهما كان نوعها أو موقعها، ومنع كافة أشكال الازعاج والتلوث السمعي.

 

 

منع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع والتسبب في إزعاج المواطنين، كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو مخالفات أولا بأول، بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية.

حملة بشوارع شرق المنصورة للتصدي للتلوث السمعي 

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 10 تابلوه كبير سماعات، 2 تالبوه كاسيت، 3 بازوكا كبير، جهاز بازوكا صغير، 10 جي ام كبير، 2 جي ام صغير، 2 ساعة، سارينة.

حملة علي مكبرات الصوت بالسنبلاوين 

وقام  أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 17 جهاز بازوكا متنوع، 1 تابلوه، 11 سماعة، جهاز ام بي سرى موتوسيكل.

 

حملة علي مكبرات الصوت بالمنصورة 

وفي مركز المنصورة تابع المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المدينة  حملة على التكاتك وأجهزة الصوت، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات أسفرت عن ضبط ومصادرة، 4 جهاز بازوكا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات في جميع المراكز والأحياء المذكورة.
 

